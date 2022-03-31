ألمانيا: اللاجئون من أوكرانيا يبحثون عن وطن جديد

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هجوم روسيا على أوكرانيا دفع المزيد من الناس إلى الفرار، ووفقا للأمم المتحدة هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني. وأكثر من 200 ألف منهم وصلوا إلى ألمانيا، وكثر يعانون من صدمة وقلقون على الأصدقاء والأقارب الذين لا يزالون مضطرين للبقاء في أوكرانيا.
إعلان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل، يبدو كأحدث حلقة في مسلسل الأزمة السياسية بتونس، فهل يؤشر إلى تعمّقها أم إلى مَخرج حاسم بـ"قوة الأمر الواقع"؟
دعت الحكومة الأوكرانية القراصنة والمتطوعين السيبرانيين على مستوى العالم إلى استهداف المواقع الروسية. دعوة وجدت استجابة كبيرة، إذ انضم الآلاف إلى "جيش أوكرانيا الإلكتروني"، لكن هناك تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة.
يفترض المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مطلع بشكل شامل على الوضع في أوكرانيا، فيما وافقت الحكومة الألمانية على تسليم دبابات قتالية من جمهورية التشيك إلى أوكرانيا.
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
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