العولمة 3000

ألمانيا: اللاجئون من أوكرانيا يبحثون عن وطن جديد

هجوم روسيا على أوكرانيا دفع المزيد من الناس إلى الفرار، ووفقا للأمم المتحدة هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني. وأكثر من 200 ألف منهم وصلوا إلى ألمانيا، وكثر يعانون من صدمة وقلقون على الأصدقاء والأقارب الذين لا يزالون مضطرين للبقاء في أوكرانيا.