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ألمانيا: الكنيسة والمثلية

ينبغي قبول الهوية الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، كما يطالب المثليون في ألمانيا. أكثر من 100 موظف، بينهم قساوسة ورجال ونساء دين كشفوا ميولهم الجنسية في بداية العام.