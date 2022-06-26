 ألمانيا: الكنيسة والمثلية | مراسلون حول العالم | DW | 06.08.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: الكنيسة والمثلية

ينبغي قبول الهوية الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، كما يطالب المثليون في ألمانيا. أكثر من 100 موظف، بينهم قساوسة ورجال ونساء دين كشفوا ميولهم الجنسية في بداية العام.

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الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا والمثلية

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A view of the water shortage in the river Po in the central area of Turin. The situation of the Po in the Torino area suffers from an extreme reduction in water flow due to drought. The very hot days and the lack of rainfall are creating increasing difficulties for farmers and ranchers. The lack of water in the Po river basin was not found mitigated by the weak spring rains. After a consistent period of drought, the Po river and its basin have a water flow rate of less than half the normal. Long-term forecasts do not indicate that in the short term the weather will change with persistent precipitation. Drought is not an unusual phenomenon, but the frequency with which it recurs in recent years is also becoming worrying of the impacts it has on animals, flora, and agricultural activities. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto)

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