ألمانيا: الكنيسة والمثلية

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ينبغي قبول الهوية الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية، كما يطالب المثليون في ألمانيا. أكثر من 100 موظف، بينهم قساوسة ورجال ونساء دين كشفوا ميولهم الجنسية في بداية العام.
يخشى مجتمع الميم في الشرق الأوسط من تعرضه لمزيد من القمع. ففي العراق يسعى البرلمان إلى تجريم المثلية الجنسية، فيما استهدفت السعودية أعلام قوس قزح، وانتشرت في مصر حملة "فطرة" على منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المثلية.
رفع البرلمان الألماني اليوم للمرة الأولى علم قوس قزح. ويأتي ذلك تزامناً مع مسيرة للمثليين في العاصمة الألمانية برلين باسم "كريستوفر داي ستريت". ويتوقع المنظمون مشاركة مئات الآلاف من الأفراد في هذه المظاهرة.
يريد البابا فرانسيس استغلال زيارته لكندا للفت الانتباه إلى معاناة السكان الأصليين التي ساهمت فيها الكنيسة الكاثوليكية بفصلها أكثر من 150 ألف طفل عن أسرهم وتعرضهم لاعتداءات وانتهاكات منها جنسية في بعض الأحيان.
جدري القرود هو أحدث الأمراض التي تثير خوفا كبيرا من انتشارها. لكن المعلومات عن وجود إصابات بين مثليين خلقت لدى كثيرين تعميماً بحق مجتمع الميم. فهل يتحول الوصم الاجتماعي إلى معرقل لجهود مواجهة المرض؟
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