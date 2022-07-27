ألمانيا: الكفاح ضد الجفاف

غيفي: حريق غرونيفالد حدث غير مسبوق في تاريخ برلين منذ عقود

وصفت عمدة العاصمة الألمانية فرانتسيسكا غيفي حريق غابة غرونيفالد بـ"الحدث غير المسبوق في تاريخ برلين منذ الحرب العالمية الثانية". بيد أنها شددت في المقابل على أنه لا حاجة لعمليات إجلاء في المناطق المحيطة.