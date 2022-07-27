 ألمانيا: الكفاح ضد الجفاف | مراسلون حول العالم | DW | 12.08.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: الكفاح ضد الجفاف

لسنوات وكثير من دول العالم تعاني من عواقب تغير المناخ. والآن امتدت المعاناة لتشمل مناطق لا تُعرف بظواهر تغير المناخ المتطرفة فيها مثل ولاية براندنبورغ الألمانية.

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