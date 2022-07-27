ألمانيا: الكفاح ضد الجفاف

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لسنوات وكثير من دول العالم تعاني من عواقب تغير المناخ. والآن امتدت المعاناة لتشمل مناطق لا تُعرف بظواهر تغير المناخ المتطرفة فيها مثل ولاية براندنبورغ الألمانية.
وصفت عمدة العاصمة الألمانية فرانتسيسكا غيفي حريق غابة غرونيفالد بـ"الحدث غير المسبوق في تاريخ برلين منذ الحرب العالمية الثانية". بيد أنها شددت في المقابل على أنه لا حاجة لعمليات إجلاء في المناطق المحيطة.
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
فيما تشهد العديد من غابات شمال المغرب اندلاع حرائق كثيفة، نجحت فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق في احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية مع تواصل المجهودات لتطويق باقي الحرائق في أقرب وقت ممكن.
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