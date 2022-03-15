ألمانيا- الكاتب الإسرائيلي غاردي يفوز بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب

منح معرض الكتاب في مدينة لايبزيغ الألمانية الكاتب الإسرائيلي تومر غاردي جائزة المعرض في فئة الأدب لعام 2022. وحصل الكاتب المولود في إسرائيل اليوم الخميس (17 مارس/ آذار 2022) على الجائزة عن روايته "شيء مستدير" (بالألمانية: "Eine runde Sache")، التي تقع في جزأين وتتحدث عن اثنين من الفنانين.

رواية "شيء مستدير" (بالألمانية: "Eine runde Sache")، للكاتب الإسرائيلي تومر غاردي

وقد كتب الجزء الأول منها بالألمانية وفيه يرسل الكاتب نفسه كشخصية أدبية مع "كلب الراعي الألماني" (شيفر هوند) في رحلة "مغامرات سريالية" طويلة.

أما الجزء الثاني فكتب بالعبرية ويتناول القصة الحقيقية للرسام الإندونيسي رادين صالح، الذي عاش في القرن التاسع عشر وسافر من جاوة عبر أوروبا ومن ثم عاد مرة أخرى إلى آسيا.

يذكر أن تومر غاردي ولد في عام 1974 في كيبوتس دان بالجليل الأعلى.

وفي فئة الترجمة بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب 2022، فازت آنه فيبر بالجائزة لترجمتها لكتاب "Nevermore" للمؤلفة الفرنسية سيسيل واسبروت.

وحصلت أوليانا فولف على الجائزة في فئة الكتب والأبحاث المعرفية عن مؤلفها "Etymologischer Gossip. Essays und Reden" ويعني تقريبا بالعربية "ثرثرة إِتِيمُولُوجِيّة. مقالات وخطب".

ويبلغ مجموع الجوائز 60 ألف يورو، وللمرة الثالثة على التوالي يتم الإعلان عن الجوائز عبر "البث المباشر" بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء الحضور الشخصي لفعاليات مهمة في العالم كله.

ص.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب)