 ألمانيا- الكاتب الإسرائيلي غاردي يفوز بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.03.2022

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ثقافة ومجتمع

ألمانيا- الكاتب الإسرائيلي غاردي يفوز بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب

بسبب كورونا تم الإعلان عن جوائز معرض لايبزيغ عبر "البث المباشر" للعام الثالث على التوالي وفي حين فازت آنه فيبر بجائزة الترجمة وأوليانا فولف بجائزة الكتب المعرفية، حصل الكاتب الإسرائيلي تومر غاردي على جائزة المعرض للأدب.

الكاتب الإسرائيلي تومر غاردي الحائز على جائزة معرض معرض لايبزيغ للكتاب في فئة الأدب لعام 2022.

الكاتب الإسرائيلي تومر غاردي الحائز على جائزة معرض معرض لايبزيغ للكتاب في فئة الأدب لعام 2022.

منح معرض الكتاب في مدينة لايبزيغ الألمانية الكاتب الإسرائيلي تومر غاردي جائزة المعرض في فئة الأدب لعام 2022. وحصل الكاتب المولود في إسرائيل اليوم الخميس (17 مارس/ آذار 2022) على الجائزة عن روايته "شيء مستدير" (بالألمانية: "Eine runde Sache")، التي تقع في جزأين وتتحدث عن اثنين من الفنانين.

رواية شيء مستدير (بالألمانية: Eine runde Sache)، للكاتب الإسرائيلي تومر غاردي

رواية "شيء مستدير" (بالألمانية: "Eine runde Sache")، للكاتب الإسرائيلي تومر غاردي

وقد كتب الجزء الأول منها بالألمانية وفيه يرسل الكاتب نفسه كشخصية أدبية مع "كلب الراعي الألماني" (شيفر هوند) في رحلة "مغامرات سريالية" طويلة.

مختارات

إلى جانب معرض فرانكفورت للكتاب تشتهر ألمانيا كذلك بمعرض لايبزيغ للكتاب، الذي اختط لنفسه سياسة مغايرة خاصة به تركز بشكل أكبر على القارئ والكتاب، وتحول مدينة بأكملها إلى عرس للقراءة والإبداع.

يستلم الكاتب السوري نبيل الحفار في معرض لايبزيغ للكتاب جائزة الترجمة من الألمانية إلى العربية التي يمنحها للمرة الأولى معهد غوته بالقاهرة. ويهدف المعهد من خلال الجائزة دعم حركة الترجمة والتبادل الثقافي الألماني العربي.

أما الجزء الثاني فكتب بالعبرية ويتناول القصة الحقيقية للرسام الإندونيسي رادين صالح، الذي عاش في القرن التاسع عشر وسافر من جاوة عبر أوروبا ومن ثم عاد مرة أخرى إلى آسيا.

يذكر أن تومر غاردي ولد في عام 1974 في كيبوتس دان بالجليل الأعلى.

وفي فئة الترجمة بجائزة معرض لايبزيغ للكتاب 2022، فازت آنه فيبر بالجائزة لترجمتها لكتاب "Nevermore" للمؤلفة الفرنسية سيسيل واسبروت.

وحصلت أوليانا فولف على الجائزة في فئة الكتب والأبحاث المعرفية عن مؤلفها "Etymologischer Gossip. Essays und Reden" ويعني تقريبا بالعربية "ثرثرة إِتِيمُولُوجِيّة. مقالات وخطب".

ويبلغ مجموع الجوائز 60 ألف يورو، وللمرة الثالثة على التوالي يتم الإعلان عن الجوائز عبر "البث المباشر" بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في إلغاء الحضور الشخصي لفعاليات مهمة في العالم كله.

ص.ش/ع.ح (د ب أ، أ ف ب)

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  • Reiseziel Deutschland Oktoberfest (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

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  • Seebad auf Rügen (picture-alliance/Arco Images)

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  • Reiseziel Deutschland Schloss Neuschwanstein (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

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  • Weinarchitektur in Franken (DW/C. Schuh)

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    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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  • Ateliergebäude Bauhaus Dessau (Stiftung Bauhaus Dessau/Y. Tenschert)

    عشرة أسباب للوقوع في عشق ألمانيا "من أول نظرة"

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