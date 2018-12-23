 ألمانيا: القبض على ″مريض مزيف″ يمارس نشاطه في المستشفيات | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.02.2020

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منوعات

ألمانيا: القبض على "مريض مزيف" يمارس نشاطه في المستشفيات

صدفة قادت السلطات للقبض على "مريض مزيف" يدعي المرض "ليمارس نشاطه" داخل المستشفيات. تنقل "اللص" بين عدة مدن ألمانيا لينكشف أمره أخيراً بهذه الطريقة في دوسلدورف.

إحدى المستشفيات الألمانية

إحدى موظفات المستشفى شكت في تصرفات المريض المزيف!

الحافلة، حفلات الزفاف أو حتى التجمعات الدينية، كلها أماكن يتواجد فيهااللصوص استغلالاً للزحام وسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، لكن لصاً في ألمانيا اختار المستشفيات كمكان لـ "ممارسة عمله".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، فإن الرجل البالغ من العمر 41 عاماً ادعى المرض ودخل بهوية مزيفة إلى أحد المستشفيات في مدينة دوسلدورف في غرب البلاد.

وبالصدفة، شكت إحدى موظفات المستشفى في الرجل، بسبب الهوية المزيفة التي سبق له استخدامها، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على الرجل وكشفت هويته الحقيقية باستخدام البصمات.

لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، إذ اكتشفت الشرطة أن الرجل صدر بحقه أوامر اعتقال في مدينتيهامبورغ وإيرلانغن بنفس التهمة. التفتيش الأولي كشف حيازة "المريض المزيف" لجهاز "إي ريدر" (قارئ الكتاب الالكتروني) خاص بمريض سبق للص مرافقته في نفس الغرفة بإحدى المستشفيات.

ا.ف/ ع.غ

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)
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    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين القطع المسروقة حسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة "وسام النسر البولندي الأبيض" المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة (من تصميم جان جاك بالارد 1746 – 1749). وهو من مجوهرات ما يُعرف بـ"المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    كذلك تمكن اللصوص من سرقة واحدة من البروشات الملكية الشهيرة. والتي كانت تضعها سيدات البلاط في نهاية القرن الثامن عشر للإشارة إلى أنها من مجوهرات العرش. في عام 1782 أمر ملك ساكسونيا فريدريش أوغسطس الثالث بتصنيع الدبوس وترصيعه بالألماس لزوجته أمالي أوغسطا وذلك بعد أن وضعت مولودها الأول. دبوس الصدر هذا مرصع بـ 51 ماسة من الحجم الكبيرو611 صغيرة.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد ومعه مئة وسبع وسبعون لؤلؤة ساكسونية. هذه اللآليء تم اصطيادها في مياه منطقة فوغت لاند الساكسونية التي يشكل نهر إلستر الأبيض مركزها. صيد اللؤلؤ كان في ذلك العهد شأن تابع للبلاط، بمعنى أن كل الإيرادات من صيد اللؤلؤ كانت تصب في خزينة حاكم ساكسونيا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد المصنع من 177 لؤلؤة ساكسونية، اُصطيدت من مياه منطقة فوغت لاند في ساكسونيا التي يقطعها نهر "إلستر الأبيض". كان صيد اللؤلؤ في ذلك العهد من شؤون البلاط، بمعنى أن إيراداته كانت تورد إلى خزينة حاكم ساكسونيا. اللصوص كسروا زجاج الواجهة بفأس ليتمكنوا من الوصول إلى المجوهرات ومن جملتها دبوس الشعر الذي يظهر في الصورة والمصمم على شكل الشمس.

  • Deutschland Berlin Goldmünze Big Maple Leaf aus Bode Museum gestohlen (picture-alliance/dpa/M. Mettelsiefen)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    سجل متحف "بوده" في العاصمة الألمانية برلين عام 2017 سرقة عملة نقدية ذهبية يبلغ وزنها 100 كيلوغرام يُقدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. وكشفت التحقيقات أن الجناة ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا/ م.م


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كنوز "القبو الأخضر" على لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

مسلحون أو متنكرون بزي الشرطة.. يسطو اللصوص على اللوحات الفنية العالمية القيّمة والمقتنيات الثمينة. ومؤخراً تمكن لصوص من اقتحام أحد أشهر متاحف ألمانيا وسرقة مجوهرات وتحف فنية تاريخية تقدر قيمتها بنحو مليار يورو. (26.11.2019)  

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