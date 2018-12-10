 ألمانيا: القبض على لاجئ مشتبه به في اغتصاب قاصر فنلندية | عالم المنوعات | DW | 12.12.2018

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منوعات

ألمانيا: القبض على لاجئ مشتبه به في اغتصاب قاصر فنلندية

في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات بشأن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرات في فنلندا، ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم فوق الأراضي الألمانية، فيما لم تستبعد الشرطة تورط أشخاص آخرين في هذه القضية.

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme (picture alliance/dpa/B. Roessler)

صورة من الأرشيف.

منذ أسابيع تحقق الشرطة في مدينة أولو الفنلندية، في ثلاث حالة اغتصاب واعتداء جنسي على قاصرات. وذكرت الشرطة الفنلندية أمس الثلاثاء (11 ديسمبر/كانون الأول 2018) في موقعها على الانترنت، أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في ألمانيا كان مطلوباً دولياً.

وأشارت الإذاعة الفنلندية "Yle" إلى أن الشخص، الذي تم اعتقاله (25 عاماً) في ألمانيا ينتمي إلى مجموعة من 8 رجال اغتصبوا فتاة شابة لشهور، فيما لم تستبعد الشرطة تورط أشخاص آخرين في هذه القضية.

وتابع نفس التقرير أنه يتم التحقيق أيضاً مع شخصين آخرين. أحدهما متهم بالاغتصاب والآخر باعتداءات جنسية على الأطفال، بينما أكدت الشرطة أن كل الضحايا يقل عمرهم عن 15 سنة. وبحسب التقرير أيضاً، فإن كل المشتبه بهم قدموا إلى فنلندا كلاجئين أو طالبي لجوء وأنهم ينحدرون من أربعة بلدان مختلفة.

في المقابل، حذرت شرطة مدينة أولو على موقعها في الانترنت الفتيات الصغيرات وأسرهم من التقارب الجنسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حاول في الآونة الأخيرة رجال أجانب لا يجيدون تحدث اللغة الفنلندية، ربط قنوات الاتصال عبر الانترنت مع فتيات قاصرات في مدينة أولو. وتشير الشرطة إلى أن بعض هذه الاتصالات أدت إلى الاشتباه في حدوث اعتداءات جنسية.

ر.م/ع.ش ( د ب أ)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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