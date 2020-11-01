ألمانيا: القبض على شاب يشتبه في تخطيطه "لعنف يعرض أمن البلاد للخطر"

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أن هناك اشتباها في شاب في العشرين من العمر، منحدر من مدينة لار جنوبي ألمانيا بأنه كان يخطط للقيام بعمل عنف يعرض أمن البلاد للخطر.

وقال متحدث باسم الادعاء في مدينة كارلسروه اليوم الأحد (الأول من تشرين ثان/نوفمبر 2020): "ثمة اشتباه أوّلي بحق (الشاب) فيما يتعلق بالإعداد لعمل عنيف يعرض أمن البلاد للخطر".

تصريحات الادعاء العام جاءت بعد تقرير لصحيفة "فيلت آم زونتاغ"، لكن بحسب الادعاء العام، لا يوجد "اشتباه ملح" حاليا. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الجرائم التي يشتبه أن الرجل كان يخطط لها والمكان الذي كان يعتزم القيام بها فيه.

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ويقبع المشتيه به حاليا في الحبس الاحتياطي. وأضاف المتحدث أنه تم العثور على مخدرات في شقته، ولم يتم العثور على أسلحة. وتابع المصدر أنه تمّ التحفظ على أدلة إثبات توجد قيد التقييم.

وقال المتحدث: "لم نعثر في الوقت الحالي حتى الآن على خطط ملموسة لهجمات أو ما شابه"، موضحا أن سبب إصدار أمر اعتقال ضد الشباب هو فقط الاشتباه الملح بتهمة الإتجار في المخدرات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية استنادا إلى دوائر أمنية، فقد تحدث عن عدد من الهجمات الإرهابية من بينها الهجمات الأخيرة التي شهدتها فرنسا

معلنا استعداده للمشاركة فيها.

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ا.ف/ و.ب (د.ب.أ)