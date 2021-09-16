ألمانيا- القبض على سوري مشتبه به في التخطيط لمهاجمة معبد يهودي

انتشرت مساء الأربعاء (15 أيلول/ سبتمبر 2021)، أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الألمانية في محيط كنيس يهودي بمدينة هاغن الألمانية (غرب)، بعد أنباء عن احتمال وقوع هجوم على المعبد اليهودي في "يوم الغفران" الذي يعدّ من أهم الأعياد اليهودية.

وبعد ساعات من الانتشار الكثيف للشرطة، تمّ تفتيش منزل مشتبه به، كما أوردت مجلة "شبيغل" الألمانية. وحسب موقع "شبيغل أولاين" فإن الأمر يتعلق بشاب سوري يبلغ من العمر 16 عاما يعيش مع والده في هاغن، و"كان يخطط لشنّ هجوم بمتفجرات على المعبد اليهودي".

وأكد هيربت رويل وزير داخلية ولاية نوردهايم فيستفاليا حيث تقع مدينة هاغن، توقيف "شاب قاصر"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). بينما نقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر مقربة من الشرطة الألمانية لم تسميها، بأن السلطات أوقفت "عددا من الأشخاص" وأن الفاعليات المقررة لإحياء "يوم الغفران" ألغيت بسبب التهديد الأمني.

من جهته أعلن مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف عاصمة الولاية المشاركة في التحقيقات. ويشرف وفق القانون، الادعاء العام الألماني على التحقيقات في الجرائم ذات الصلة بالإرهاب وبأمن الدولة.

وتلقت الأجهزة الأمنية معلومات من جهة استخباراتية أجنبية تحذرها من شخص متطرف يتصرف بشكل مثير للشكوك على شبكة الإنترنت، وتحديدا عبر محادثات الكترونية تحدث فيها عن شنّ هجوم على معبد يهودي، كما أورد موقع "شبيغل أولاين".

وألغت الشرطة مجموعة من الاحتفالات كان من المفترض إقامتها داخل المعبد اليهودي كما تم تفتيش مبنى المعبد والأماكن المحيطة به بالاستعانة بالكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود متفجرات.

وتعيد هذه التطورات في هاغن ذكرى الهجوم الذي وقع على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي البلاد تزامنا مع عيد الغفران أيضا في عام 2019. وقام شخص متطرف يميني وقتها بطعن شخصين بالقرب من المعبد.

ا.ف/ و.ب (أ ف ب، د ب أ، مواقع)