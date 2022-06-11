ألمانيا: القبض على المشتبه في ارتكابه سلسلة جرائم قتل نساء مسنات

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يعتقد أنه متورط في سلسلة جرائم قتل استهدفت نساء مسنات في جنوب البلاد. ورغم أن الشرطة أغلقت خريف عام 2021 ملف التحقيقات في واقعة العثور على امرأة تسعينية ميتة في منزلها، إلا أنها أعادت فتح ملف القضية بعد وقوع حوادث مشابهة لنساء مسنات في نفس المنطقة، وقعت كلها في أيام "أربعاء".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصدر شرطي قوله إن تكرار عمليات القتل في هذه المنطقة الريفية هو أمر غير معتاد، مؤكدا أن الضحايا هن دائما من النساء المسنات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

ووفقا لأحدث البيانات فإن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه، لم يتحدث عن دوافعه حتى الآن. ووفقا للشرطة فإن المشتبه به هو مواطن صربي يعيش في ألمانيا مع زوجته وطفليه. ووفقا للصحيفة فإن الشرطة ألقت القبض على الرجل من مسكنه الذي يبعد 150 مترا عن موقع أول جريمتين.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي أنها ألقت يوم أمس الثلاثاء (31 يناير/كانون الثاني 2022) القبض على رجل/31 عاما/ يواجه شبهات قوية بالتورط في قتل امرأة عمرها 83 عاما. وقالت الشرطة إن التحقيقات "نجحت في جمع العديد من قطع البازل" لتكوين صورة كاملة عن هذه الحوادث.

ا.ف/ ح.ز