 ألمانيا: القبض على المشتبه في ارتكابه سلسلة جرائم قتل نساء مسنات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2023

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ألمانيا: القبض على المشتبه في ارتكابه سلسلة جرائم قتل نساء مسنات

بعد تكرار غير معتاد لحوادث قتل مسنات في منطقة ريفية بألمانيا، ألقت الشرطة القبض على شاب ثلاثيني يشتبه أنه متورط في عمليات القتل التي تشترك في استهداف نساء مسنات ووقعت كلها في أيام "أربعاء".

صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة الألمانية في برلين

صورة أرشيفية

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يعتقد أنه متورط في سلسلة جرائم قتل استهدفت نساء مسنات في جنوب البلاد. ورغم أن الشرطة أغلقت خريف عام 2021 ملف التحقيقات في واقعة العثور على امرأة تسعينية ميتة في منزلها، إلا أنها أعادت فتح ملف القضية بعد وقوع حوادث مشابهة لنساء مسنات في نفس المنطقة، وقعت كلها في أيام "أربعاء".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصدر شرطي قوله إن تكرار عمليات القتل في هذه المنطقة الريفية هو أمر غير معتاد، مؤكدا أن الضحايا هن دائما من النساء المسنات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

ووفقا لأحدث البيانات فإن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه، لم يتحدث عن دوافعه حتى الآن. ووفقا للشرطة فإن المشتبه به هو مواطن صربي يعيش في ألمانيا  مع زوجته وطفليه. ووفقا للصحيفة فإن الشرطة ألقت القبض على الرجل من مسكنه الذي يبعد 150 مترا عن موقع أول جريمتين.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي أنها ألقت يوم أمس الثلاثاء (31 يناير/كانون الثاني 2022) القبض على رجل/31 عاما/ يواجه شبهات قوية بالتورط في قتل امرأة عمرها 83 عاما. وقالت الشرطة إن التحقيقات "نجحت في جمع العديد من قطع البازل" لتكوين صورة كاملة عن هذه الحوادث.

ا.ف/ ح.ز   

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

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  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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