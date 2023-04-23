ألمانيا- القبض على المتهم بتنفيذ هجوم الطعن في دويسبورغ

ألقت السلطات الألمانية ليلة السبت/الأحد الماضية القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي في صالة للياقة البدنية بمدينة دويسبورغ غربي البلاد.

وصرح الادعاء العام الألماني في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن هذا الشخص سوري الجنسية ويبلغ من العمر 26 عاما.

وأدى الهجوم الذي قالت السلطات إنه نُفذ بـ "سلاح طعن أو قطع" إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة. ويعاني شخص واحد من إصابات تهدد حياته. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لـ (د.ب.أ) اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2023) إن الثلاثة الآخرين خضعوا لعمليات جراحية طارئة، وأضافت: "نحقق بأقصى سرعة ويجري استجواب المزيد من الشهود".

الممثل الكوميدي عبد الكريم بخير

وبعد وقوع الهجوم مساء الثلاثاء، انتشرت شائعات بأن الممثل الكوميدي الألماني المغربي الأصل، عبد الكريم بين الضحايا وأنه أصيب أيضا أثناء الهجوم.

لكن في ظهر اليوم التالي للحادث، أعلن عبد الكريم (41 عاما) عبر حسابه على إنستغرام أنه بخير:



وقال "شكرا لسؤالكم. لحسن الحظ أني نجوت من حادث الطعن في صالة اللياقة البدنية في دويسبورغ". وأضاف "صحيح أني كنت البارحة (الثلاثاء) أمارس الرياضة، لكنني غادرت صالة اللياقة البدنية بحوالي 20 دقيقة قبل وقوع الهجوم. إنني بخير".

وكانت السلطات شرعت منذ أول أمس الجمعة في البحث عن المشتبه به باستخدام صور حصلت عليها من كاميرا مراقبة. من جانبها، أوضحت ممثلة الادعاء العام في دويسبورغ، جيل ماك كولر، أن عملية القبض على المشتبه به تمت بعد منتصف الليل بقليل مشيرة إلى أن المشتبه به سيتم عرضه على قاضي التحقيق غدا الاثنين.

ولم تعلن السلطات الألمانية عن المزيد من التفاصيل والخلفيات حول عملية اعتقال المشتبه به. وأفادت صحيفة "بيلد" أن الضحايا صرحوا بأنه لا تربطهم اي صلة بالمهاجم. وكانت تصريحات أدلت بها كولر أمس السبت أفادت باستمرار وجود خطر على حياة الشخص (21 عاما) الذي يُعْتَقَد أنه كان المستهدف بالهجوم وذلك وفقا للوضع الحالي للتحقيقات.

وفيما يتعلق بالمجني عليهم الثلاثة الآخرين والذين يُعْتَقَد أنهم لم يكونوا هدفا مباشرا للهجوم، لا يزال شخصان عمر كل منهما 24 عاما متواجدين في المستشفى، لكن حياتهما ليست في خطر بينما تمكن المصاب الثالث (32 عاما) من مغادرة المستشفى.

ع.ج/ م.س (د ب أ)