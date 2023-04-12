 ألمانيا: الغرب يخسر جيوسياسيا أمام روسيا في منطقة الساحل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2023

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أخبار

ألمانيا: الغرب يخسر جيوسياسيا أمام روسيا في منطقة الساحل

اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بتكبد الغرب لخسائر جيوسياسية لصالح روسيا في منطقة الساحل الإفريقي. كما أكد بيستوريوس أنّ بلاده ما زالت تعتزم لعب دور مهم في منطقة الساحل رغم انسحاب قواتها من مالي.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مع جنود ألمان خلال زيارته لمالي.

اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بتكبد الغرب لخسائر جيوسياسية لصالح روسيا في منطقة الساحل الإفريقي.

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان اليوم الأربعاء (19 أبريل/ نيسان 2023) إن الغرب يتكبد خسائر جيوسياسية في منطقة الساحل الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية في ضوء تنامي الوجود الروسي هناك.

مختارات

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده أنه ليس من الممكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل نهاية العقد الحالي. موضحا أن نقل أسلحة لأوكرانيا لدعمها ضد روسيا أدى إلى تفاقم الحاجة للأسلحة.

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وكان بيستوريوس يتحدث عن خطط برلين لنشر قوات في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر التي يُنظر إليها على أنها عرضة لخطر امتداد العنف إليها من مالي المجاورة. ولا بد من موافقة البرلمان على نشر القوات الألمانية.

وقال بيستوريوس "وعلى الرغم من الدعم الدولي الكبير، فإن الوضع الأمني هناك لم يتحسن. "يبدو أن السرديات والعروض الروسية تنجح هناك وأن المجتمع الغربي يتراجع هناك. ومنطقة الساحل مهمة إستراتيجيا وستظل كذلك لهذا السبب بالتحديد خاصة في ظل الوجود الروسي في المنطقة".

وسبق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أكد الجمعة الماضي في باماكو أنّ بلاده ما زالت تعتزم لعب دور مهم في منطقة الساحل رغم انسحاب قواتها من مالي ولا تريد ترك الساحة مشرّعة أمام بعض الجهات الخارجية.

وقال بيستوريوس في تصريح للصحافيين أثناء زيارته لمالي إنّ "هذه المنطقة بحاجة إلى تعاون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وألمانيا لتوفير الاستقرار المفقود هنا والذي يجب استعادته وضمانه".

وتعتزم ألمانيا سحب كل قواتها من مالي خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً مع مواصلة المساعدات التنموية، في خطوة فرضها الواقع الجديد في البلاد بعد سيطرة العسكريين على السلطة.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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