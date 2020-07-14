 ألمانيا.. العثور على ″داعم محتمل″ للإرهاب اليميني ميتا في زنزانته | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2020

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ألمانيا.. العثور على "داعم محتمل" للإرهاب اليميني ميتا في زنزانته

تعتقد السلطات القضائية أن الرجل المشتبه في قيامه بتقديم دعم مالي لجماعة يمينية إرهابي، قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية بمقر الحبس الاحتياطي في مدينة دورتموند غربي ألمانيا.

مشهد من داخل زنزانة سجن في دورتموند بألمانيا

يعتقد أن الرجل قد انتحر داخل زنزانته الانفرادية

توفي داعم محتمل لجماعة يمينية متطرفة فككتها الشرطة في شباط / فبراير الماضي، خلال حبسه احتياطياً بمدينة دورتموند غربي ألمانيا. وقال المتحدث باسم الادعاء العام في دورتموند اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) إن الرجل (46 عاماً) توفي يوم الاثنين الماضي داخل زنزانة منفردة بمقر الحبس الاحتياطي في المدينة.

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كما أكد متحدث باسم الادعاء العام الاتحادي الوفاة، وقالت دوائر تحقيق إن جميع المعلومات التي توافرت حتى الآن تشير إلى أن الرجل وهو من ولاية شمال الراين ويستفاليا انتحر.

وبدأ الادعاء العام في دورتموند تحقيقا عن حالة وفاة هذا الشخص وهو تحقيق يجري عادة في مثل هذه الحالات.

وكان الادعاء العام يجري تحقيقاته بشأن الرجل على خلفية الاشتباه في دعمه "لجماعة إس. Groupe S" اليمينية الإرهابية. وقالت دوائر التحقيق إنه وافق على منح الجماعة دعماً مالياً.

وكانت السلطات ألقت القبض على 12 مشتبها بهم في شباط/ فبراير الماضي، منهم أربعة أعضاء بالجماعة المذكورة وثمانية داعمين لها.

وتقول السلطات إن هذه الجماعة رتبت لهجمات على ساسة وطالبي لجوء ومسلمين داخل ألمانيا من أجل نشر الفوضى وإحداث اضطراب في الوضع الاجتماعي داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ع.ح./أ.ح (د ب أ)

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  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

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  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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