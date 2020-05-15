ألمانيا.. العثور على خاتم فقدته صاحبته المتوفية قبل 80 عاماً

عثر هواة الكشف عن المعادن على خاتم زواج في بستان للفواكه في مدينة بيليتس التابعة لولاية براندنبورغ الألمانية، والتي تقع على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة برلين.



وبحسب صحيفة "ميركيشه ألغماينه تسايتونغ" التي تصدر في براندنبورغ، تبيّن أن الخاتم يخص مارغريت هيرتسوغ، والتي يبدو أنها فقدته في مرحاض عام في سنة 1940.



وقالت ابنة مارغريت، سونيا غولدنر، للصحيفة: "روت لي وقتها ما حدث. كانت حزينة جداً"، مشيرة إلى أن والدتها لم تكن تعتقد أبداً أنه سيتم العثور على خاتمها. وتوفيت الوالدة في عام 1996 عن عمر ناهز 87 عاماً دون أن ترى خاتمها مرة أخرى.



من جانبه قال المتحدث باسم مدينة بيليتس، توماس لينس، للصحيفة إن هواة الكشف عن المعادن عثروا على الخاتم في بستان للفاكهة بالقرب من طاحونة مائية. وأضاف لينس أن حروف "H.H." وتاريخ "30.03.1940" كانت منقوشة على الخاتم، مشيراً إلى أنه تم إرسال الخاتم إلى مكتب الأحوال المدنية لمعرفة صاحبه.

وأوضح المتحدث: "وبناء على التفاصيل الموجودة، تبيّن أن هانس هيرتسوغ ومارغريت هما الزوجان الوحيدان اللذان تزوجا في اليوم المنقوش على الخاتم".



م.ع.ح/ع.ش