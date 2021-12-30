ألمانيا: الشرطة والجيش يفحصان فيديو تهديد من جندي مزعوم

يفحص الجيش الألماني والشرطة البافارية مقطع فيديو لجندي مزعوم يهدد فيه الدولة من أجل سحب تدابير كورونا. وكتبت وزارة الدفاع الألمانية على تويتر الخميس (30 كانون الأول/ديسمبر 2021):" يجري في الوقت الراهن تداول مقطع فيديو لجندي مزعوم على الشبكة تمت مشاركته كثيرا".

وأضافت الوزارة أن الفيديو يتضمن تهديدات غير مقبولة ضد دولة القانون "وتمت دراسة العواقب المترتبة على ذلك".

ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق حول الموضوع وبين أنه لأسباب قانونية لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات في الوقت الحالي، لا سيما بشأن الأشخاص المعنيين.

يذكر أن الجندي المزعوم الذي قال إنه يحمل رتبة رقيب أول، طرح في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة عدة مطالب من بينها سحب التدابير الحكومية لمكافحة كورونا، واللائحة الخاصة بإلزام أفراد الجيش بالموافقة الضمنية على أخذ تطعيم كورونا، وقال: "هذا تحذير" مشيرا إلى أنه يطلب تصريحا بهذا الخصوص "بحلول الغد".

وجاء في النص المرفق بالفيديو القول: "الجنود مستعدون للحوار حتى الساعة الرابعة بعد ظهر غد". وكان قد تم نشر الفيديو بعد مضي ساعة على منتصف ليل أمس على أقصى تقدير.

من جانبه، قال خبير التطرف اليميني ووسائل التواصل الاجتماعي جوزيف هولنبورغر إن من غير الواضح تماما ما إذا كان الرجل يعني بمهلته الخميس أو الجمعة. لكنه رجح أنه يعني الخميس.

يذكر أن هولنبورغر يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي المساعد في مركز المراقبة والتحليل والاستراتيجية الذي يراقب المعلومات المضللة واتجاهات التشدد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر هولنبورغر أن الجندي المزعوم كان قد هدد في الماضي بممارسة العنف بسبب تدابير كورونا.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)