 ألمانيا: الشرطة تكشف أكبر متجر إلكتروني لبيع مواد مخدرة | عالم المنوعات | DW | 28.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

ألمانيا: الشرطة تكشف أكبر متجر إلكتروني لبيع مواد مخدرة

بعد تحقيقات استمرت لشهور، أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إغلاق أكبر متجر للعقاقير والمخدرات على الإنترنيت في ألمانيا، فيما ألقي القبض على 11 شخصا للاشتباه في الإتجار غير الشرعي في مواد مخدرة بكميات كبيرة.

Deutschland Drogen - Ecstasy-Tabletten - Kriminaltechnisches Institut (picture alliance/ImageBROKER/J. Tack)

صورة رمزية.

وجهت الشرطة الألمانية ضربة كبيرة ضد الإتجار غير الشرعي في العقاقير بالبلاد، إذ أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة (28 يونيو/حزيران 2019) في مدينة فيسبادن، أنه تم إغلاق أكبر متجر للعقاقير على الإنترنت في ألمانيا عقب تحقيقات استمرت شهورا.

مختارات

تعد منطقة فريدريشاين-كريوزبرغ في العاصمة الألمانية برلين مركزا رئيسيا لتجار المخدرات. هناك تباع العقاقير والمخدرات بمختلف أنواعها. و في هذه المنطقة بالضبط يفتتح معرض خاص، يقدم معلومات عن المخدرات وتجارها. (27.10.2017)

عندما نسمع كلمة إدمان نفكر مباشرة في الكحول والمخدرات وننسى الأدوية. لمواجهة الاضطرابات النفسية ولتسكين الآلام الشديدة والحادّة يلجأ الكثيرون إلى مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم. لكن الخطر يتجلى في كونها "إدمان صامت". (25.01.2018)

وبحسب البيانات، تم القبض على 11 مسؤولا عن الموقع للاشتباه القوي في الإتجار غير الشرعي في مواد مخدرة بكميات كبيرة. وذكرت السلطات أن المشتبه به الرئيسي شاب من مدينة ميونيخ، وكان قد أسس موقع على الإنترنت لبيع العقاقير في (أيلول/سبتمبر 2017) تحت شعار "الثورة الكيميائية"، وأداره بعد ذلك مع مشتبه بهم آخرين.

وفي نفس السياق، أورد موقع "تاغس شاو" أن المشتبه به (26 عاماً) كان يعيش مؤخراً في جزيرة مايوركا الإسبانية، وأضاف أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على المشتبه به بمجرد عودته إلى ألمانيا نهاية شهر (مايو/آيار)، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه، وأردف أن المشتبه به الآن رهن الاعتقال الاحتياطي.

من جهة أخرى، أوضح موقع مجلة "فوكس" الألمانية أنه على صفحة متجر العقاقير على الانترنت، كانت تُعرض مواد مخدرة على غرار: أمفيتامين والهيروين والكوكايين والقنب الهندي، وأضاف أن هذه المواد كانت يتم عرضها للبيع مع إمكانية إرسالها في أرجاء متفرقة حول العالم. وتابع نفس المصدر أن شراء هذه المواد والحصول عليها كان يتم عن طريق عملة البيتكوين المشفرة.

ر.م/ط.أ

  • Minsk Rußland-Feldzug der Wehrmacht Panzerfahrzeug

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    خلال هجومه على بولندا عام 1939 وفرنسا عام 1940، أجبر هتلر جنوده على تناول مخدر "الميثامفيتامين". ووُزعت عليهم 35 مليون قطعة من حبوب هذا المخدر.

  • Pervitin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    رغم أن أحد الكميائيين اليابانيين كان السباق إلى تطوير سائل الميثامفيتامين، غير أن باحثين ألمان حولوه إلى أقراص عام 1937، وصار يستخدم أيضا لأغراض طبية باسم ميث كريستالي لعلاج فرط الحركة والسمنة وضعف التركيز.

  • Adolf Hitler Hermann Göring und Ferdinand Porsche Schloss Klessheim Bayern

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يسود اختلاف في الرأي بين المؤرخين حول ما إذا كان أدولف هتلر مدمنا ًعلى المخدرات أم لا. ففي وصفات طبيب هتلر الخاص ورد حرف X باستمرار. ويرجح البعض أنه رمز لدواء من مخدر الميثامفيتامين.

  • Bayer Produkt Wirkstoff Heroin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يعود تداول المخدرات في ألمانيا كدواء لفترة ما قبل هتلر. ففي نهاية القرن الـ19 أطلقت شركة أدوية ألمانية إعلانا بشعار "تخلص من السعال باستعمال الهيروين".

  • Felix Hoffmann Chemiker und Apotheker

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يرتبط اسم فيليكس هوفمان باختراعه للأسبرين، لكنه كان أيضاً أول من استعمل الهيروين في الطب، وبالضبط من نبتة خشخاش المنوم عبر مزجه بحمض الخليك. وفي عام 1971 أصبح الهيروين محظورا في ألمانيا.

  • Merck Produkt Wirkstoff Cocaine

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    في عام 1862 بدأت شركة "دارمشتات" في إنتاج دواء من الكوكايين كمخدر لأطباء العيون، بفضل عالم الكيمياء الألماني ألبرت نيمان الذي استخلص الدواء من أوراق نبتة الكوكا.

  • Bildergalerie Franz Kafka

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    عالم النفس سيغموند فرويد استهلك بدوره الكوكايين لأغراض علمية. وكشف فرويد في بعض المخطوطات عن مختلف تأثيرات الكوكايين بنوع من الإعجاب.

  • Crystal Meth Droge Symbolbild

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    استهلاك المخدرات لا يقتصر على ألمانيا بل يشمل جميع بلدان العالم. وحسب الأمم المتحدة فقد توفي 190 ألف شخص في عام 2013 بسبب المخدرات.

    الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار


مختارات

المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

حسب المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان ينفق الأوروبيون أكثر من 24 مليار يورو سنويا على المخدرات. وشهد تاريخ أوروبا توظيفا للمخدرات في الطب والحربين العالميتين الأولى والثانية. فيما يلي جرد لبعض الأمثلة في ألمانيا. (20.04.2016)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland PK zum Mordfall Lübcke

جريمة اغتيال لوبكه ـ "ذئب منفرد" أم شبكة يمينية متطرفة؟ 18.06.2019

يبدو أن المشتبه به في مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، من الضالعين في جرائم على خلفية التطرف اليميني ومعادة اللاجئين، حسب ما كشفت السلطات الجنائية. فهل هو "ذئب منفرد"؟ أم جزء من شبكة يمينية متطرفة تنفذ جرائم مخطط لها؟

Deutschland Demonstration gegen angeblichen Asylmissbrauch

تقرير: مذكرات اعتقال بحق مئات اليمينيين المتطرفين في ألمانيا 14.06.2019

ذكرت تقارير إعلامية الجمعة أن عدد أوامر الاعتقال ضد يمينيين متطرفين مطلوبين للعدالة في ارتفاع مستمر، حيث بلغ العدد حتى نهاية شهر أذار/ مارس الماضي 497 أمرا مقابل 467 أمرا في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي.

Terrorverdächtiger von Paris festgenommen

ألمانيا- القبض على أحد المشتبه بهم في اعتداء "باتاكلان" 27.06.2019

تركت هجمات باريس التي نفذها إرهابيون في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة تلك التي استهدفت "باتاكلان" صدمة لم تستفق منها أوروبا إلى غاية اللحظة. اليوم ألقي القبض في ألمانيا على أحد المشتبه بهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 