ألمانيا: الشرطة تكشف أكبر متجر إلكتروني لبيع مواد مخدرة

وجهت الشرطة الألمانية ضربة كبيرة ضد الإتجار غير الشرعي في العقاقير بالبلاد، إذ أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة (28 يونيو/حزيران 2019) في مدينة فيسبادن، أنه تم إغلاق أكبر متجر للعقاقير على الإنترنت في ألمانيا عقب تحقيقات استمرت شهورا.

وبحسب البيانات، تم القبض على 11 مسؤولا عن الموقع للاشتباه القوي في الإتجار غير الشرعي في مواد مخدرة بكميات كبيرة. وذكرت السلطات أن المشتبه به الرئيسي شاب من مدينة ميونيخ، وكان قد أسس موقع على الإنترنت لبيع العقاقير في (أيلول/سبتمبر 2017) تحت شعار "الثورة الكيميائية"، وأداره بعد ذلك مع مشتبه بهم آخرين.

وفي نفس السياق، أورد موقع "تاغس شاو" أن المشتبه به (26 عاماً) كان يعيش مؤخراً في جزيرة مايوركا الإسبانية، وأضاف أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على المشتبه به بمجرد عودته إلى ألمانيا نهاية شهر (مايو/آيار)، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه، وأردف أن المشتبه به الآن رهن الاعتقال الاحتياطي.

من جهة أخرى، أوضح موقع مجلة "فوكس" الألمانية أنه على صفحة متجر العقاقير على الانترنت، كانت تُعرض مواد مخدرة على غرار: أمفيتامين والهيروين والكوكايين والقنب الهندي، وأضاف أن هذه المواد كانت يتم عرضها للبيع مع إمكانية إرسالها في أرجاء متفرقة حول العالم. وتابع نفس المصدر أن شراء هذه المواد والحصول عليها كان يتم عن طريق عملة البيتكوين المشفرة.

ر.م/ط.أ