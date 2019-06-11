ألمانيا- الشرطة تطلق سراح إسلامي خطير رغم العثور على سلاح بحوزته!

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار لأول مرة عن عثور محققين على مسدس بكاتم صوت وعتاده بحوزة إسلامي شديد الخطورة بمدينة دوسلدورف، كاشفة أنّ طالب اللجوء الشيشاني المرفوض طلبه، لديه مقر إقامة دائم لذا يستبعد المحققون فرضية هروبه. وأكد قاضي تحقيق أنه برغم العثور على السلاح نهاية نيسان/ أبريل الماضي، فإنّ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرجل لم تصبح قابلة للتطبيق.

واعتبر الإسلامي المذكور منذ مدة طويلة في عداد المخالفين لقانون السيطرة على الأسلحة الحربية لظهوره في صورة وهو يحمل بندقية هجومية من طراز كلاشنكوف. وبعد العثور على المسدس هذه المرة، أضيفت ضده قضية انتهاك قانوني آخر لقانون الأسلحة، كما أعلن المدعي العام. وبعد أسابيع من ضبط المسدس في شقته، ألقي القبض على الرجل ليلاً أثناء محاولته اقتحام شقة بكسر بابها.

ومع كل ذلك لم يسجن المذكور رغم توجيه تهمة الإضرار بأملاك الآخرين له بعد كسره باب الشقة المذكورة. وطبقا لمجلة "دير شبيغل" فقد جاء الرجل إلى ألمانيا من الشيشيان عام 2004، وقد ارتكب العديد من الجرائم منذ ذلك التاريخ.

وليس بوسع المرء القول إنّ هذا الرجل متحدر من مدينة مونشنغلادباخ حيث هو مسجل لدى سلطات المدينة باسم رشيد ك. أو باسم إسلام هـ. كم أطلق على نفسه في إحدى المرات في مدينة براندبنورغ.

ورغم أن طلب اللجوء الذي تقدم به قد رفض بعد عام واحد، لم يكن بوسع السلطات ترحيله لأنها لا تملك جواز سفر أو وثائق تثبت شخصيته وجنسيته، والسلطات الروسية ترفض منحه جواز سفر أو أوراق لتسفيره، بحجة أنه غير معروف لديها وليس هناك شخص بهذا الاسم!

م.م/ ع.ج (د ب ا)