 ألمانيا - الشرطة تشكو ضغوطا نفسية بسبب احتجاجات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.12.2021

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ألمانيا - الشرطة تشكو ضغوطا نفسية بسبب احتجاجات كورونا

تصاحب المظاهرات المناهضة لقيود كورونا في ألمانيا مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين، وبينما يطالب اتحاد الصحفيين بحماية أكبر للمراسلين الذين يغطون المظاهرات، تشكو الشرطة من أن الاحتجاجات تمثل عبئا متزايدا على عناصرها.

الشرطة في مواجهة متظاهرين ضد قيود كورونا في لايبزيغ بشرق ألمانيا (نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)

بسبب كثرة المظاهرات في ألمانيا ضد قيود كورونا تتنقل الشرطة من عملية نشر إلى أخرى، وغالبا يتم ذلك حتى لو كانت المهمة في ولاية مجاورة.

أعربت نقابة الشرطة الألمانية عن خشيتها من تعرض عناصر الشرطة لأضرار نفسية جراء انتشارهم المتكرر للتصدي للاحتجاجات ضد تدابير فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

مختارات

خرجت مظاهرات رفض تدابير كورونا عن الاحتجاج السلمي، وقام عدد من المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات ما أدى إلى القبض على 230 شخصا.

دعا ساسة ألمان لاتخاذ إجراءات بعد مظاهرة شهدتها مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، وخرجت عن السيطرة. ورغم الحظر شهدت عدة مدن أخرى مظاهرات من قبل منكري وجود فيروس كورونا، تم خلالها مهاجمة الشرطة، التي حاولت تفريق المتظاهرين.

فرقّت الشرطة آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا في برلين، بعد دعوتهم لاحترام قواعد الجائحة دون جدوى. فالمتظاهرون المنتمون لأطياف شتى، لم يلتزموا بقواعد ارتداء الكمامة والتباعد، ما دفع الشرطة لتفريقهم ورفع شكوى ضد المنظمين.

وقال رئيس النقابة أوليفر مالتشو في تصريحات إعلامية نشرت اليوم الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2021) "إن الاحتجاجات العديدة ضد فيروس كورونا تضع ضغطا كبيرا على قواتنا".

وتتنقل الشرطة من عملية نشر إلى أخرى، وغالبا ما يتم ذلك حتى لو كانت المهمة في ولاية مجاورة. وقال مالتشو إنه نظرا لأن مسيرات الاحتجاج تصاحبها مواجهات عنيفة بشكل متزايد وبمستويات شديدة العدوانية ضد عناصر الشرطة، فإن عمليات الانتشار تكون مرهقة للغاية. وأضاف: "أن القادة يعملون بجد للحد من الضغط على موظفيهم لكن الأمر يزداد صعوبة ".

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مظاهرات في مدن ألمانية ضد اجراءات الإغلاق بسبب كورونا

وصرح مالتشو في مقابلة أجريت معه قبل يوم واحد بأن المظاهرات المتكررة تتسبب في إهمال الشرطة لأعمال أخرى كمراقبة حركة المرور، على سبيل المثال.

من جهة أخرى، طالب اتحاد الصحفيين بحماية أكبر من الدولة على ضوء الهجمات المتكررةعلى نحو متزايد على المراسلين الذين يقومون بتغطية المظاهرات.

وفي تصريحات نشرتها مجموعة "إر إن دي RND"، ناشدت المديرة الإتحادية لاتحاد الصحفيين، مونيك هوفمان، وزارة الداخلية بأن تفي بالتزامات أعلنتها الحكومة بتعزيز الحماية للصحفيين. ودعت إلى "إجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات بين قوات الشرطة ووزارات داخلية الولايات واتحادات الصحفيين في الولايات بشان مفاهيم تتعلق بالحماية والتي يتعين أن تقوم فيها وزارة الداخلية الاتحادية بدور قيادي وتنسيقي".

وأضافت هوفمان أن هذا الأمر يجب أن يحدث رغم أن مثل هذه السلطات يتم نقلها عادة إلى الولايات لكي تظهر "أنه تم إدراك المشكلة ويتم أخذها على محمل الجد".

وذكرت ممثلة الإعلام أنه يمكن أن يتلقى الضباط تدريبا بشأن التعامل مع العاملين في مجال الصحافة وحرية الصحافة، كما أنه يمكن أن يتلقى الصحفيون تدريبا بشأن كيفية التعامل مع التهديدات والهجمات.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 12:36

كيف يأثر كورونا على مظاهر حياتنا

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