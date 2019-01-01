ألمانيا - الشرطة ترجح دوافع "عنصرية" وراء دهس مشاة

دهس رجل بسيارته ليلة الاثنين/ الثلاثاء الماضية مجموعة من المارة في مدينة بوتروب، غربي ألمانيا، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص، على الأقل، حالة بعضهم خطيرة.

وذكرت الشرطة والادعاء العام في ولاية شمال الراين فيستفاليا اليوم الثلاثاء (أول يناير/ كانون الثاني 2019) أن "سلطات التحقيق تفترض في الوقت الراهن أن الهجوم كان متعمدا ومن الممكن أن يكون قد وقع انطلاقا من كراهية السائق للأجانب". وأضافت الشرطة والادعاء أن المحققين لديهم "معلومات أولية تفيد بأن السائق مصاب بمرض نفسي".

وقام قائد السيارة، وعمره خمسون عاما، بالإسراع بسيارته عمدا تجاه أحد المشاة قبيل منتصف الليل في بوتروب لكن الرجل استطاع أن يهرب منه. غير أنه بعد ذلك توجه إلى قلب المدينة وهناك حاول مع مجموعة مشاة أخرى وصدمهم بالسيارة، وهم عبارة عن مواطنين سوريين وأفغان حسبما نقلت مواقع ألمانية عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن السائق حاول أيضا في مدينة إيسن المجاورة دهس مجموعة من الناس كانت تنتظر عند محطة للحافلات، غير أنه تم توقيفه وإلقاء القبض عليه في إيسن وعبر خلال ذلك تعبيرات عنصرية.

ص.ش/م.س (د ب أ، رويترز)