 ألمانيا.. الشرطة تداهم منزلين في إطار التحقيق في هجوم فيينا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2021

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ألمانيا.. الشرطة تداهم منزلين في إطار التحقيق في هجوم فيينا

أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش منزلي شخصين في مدينة أوزنابروك الألمانية يُشتبه في أنهما كانا على علم بالهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا قبل وقوعه، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين.

الشرطة النمساوية في وسط مدينة فيينا

أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش منزلي شخصين في أوزنابروك يُشتبه في أنهما كانا على علم بهجوم فيينا الإرهابي.

عقب نحو ثمانية أشهر على هجوم فيينا الإرهابي الذي أودى بحياة أربعة أفراد، أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش منزلي اثنين في مدينة أوزنابروك الألمانية يُشتبه في أنهما كانا على علم بالهجوم قبل وقوعه.

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بعمر 20 عاما، لم يكن منفذ هجوم فيينا شخصا غريبا عن السلطات الأمنية النمساوية، لكنه نجح مع ذلك في خداعها ليرتكب هجوما إرهابيا، كانت حصيلة ضحاياه يمكن أن كون أكبر لولا التدخل الأمني السريع حسب تأكيد وزير الداخلية.

وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه اليوم الأربعاء (7 يوليو/تموز 2021) أن هناك اشتباها في أن الشابين، اللذين استهدفهما المحققون بعد فترة وجيزة من الهجوم، لم يبلغا عن الجريمة رغم علمهما بالتخطيط لها.

وبحسب البيانات، يمتلك المحققون الآن دلائل على أن الشابين، أحدهما من كوسوفو والآخر ألماني، كانا على علم بنوايا منفذ الهجوم منذ زيارته في تموز/يوليو2020.

وبدأ الشابان في يوم الهجوم على سبيل المثال بحذف اتصالاتهم مع الجاني على هواتفهما المحمولة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان أحد أنصار تنظيم داعش قتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، في العاصمة النمساوية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حينما أطلق النار على المارة بشكل عشوائي قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. وكان من بين الضحايا امرأة ألمانية.

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، رويترز) 

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