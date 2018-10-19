 ألمانيا: الشرطة تداهم منازل إسلامويين وتعتقل اثنين منهم | أخبار | DW | 21.02.2019

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أخبار

ألمانيا: الشرطة تداهم منازل إسلامويين وتعتقل اثنين منهم

أعلنت النيابة العامة في فرانكفورت أنها أمرت الشرطة بمداهمة عدة شقق في ولايتي هيسن وشمال الراين وستفاليا عائدة لإسلامويين. وأسفرت الحملة عن اعتقال شخصين كانا قد سافرا إلى منطقة تحت سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا وعادا منها.

Islamisten-Razzia in Hessen (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

قامت الشرطة الألمانية الخميس (21 شباط/ فبراير 2019) بحملة مداهمات لعدة شقق في ولاية هيسن وولاية شمال الراين وستفاليا أسفرت عن القبض على اثنين من الإسلاميين. وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الشخصين هما زوجان في السادسة والعشرين من العمر يقيمان بمنطقة راونهايم.

وأضاف الادعاء العام أن الشخصين سافرا إلى تركيا برفقة طفليهما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ونجحا في الوصول إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في الأراضي السورية، بغرض الاشتراك في "أعمال جهادية". وأفادت البيانات المتوافرة أن تركيا ألقت القبض على الشخصين ورحلتهما إلى ألمانيا من قبل.

مختارات

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السلفيين في البلاد يتزايد بشكل مطرد، ما يطرح تحديات كبيرة على السلطات الأمنية، في وقت دعت فيه الاستخبارات الألمانية إلى إجراءات وقائية بهذا الصدد منها حماية أبناء السلفيين من التشدد. (01.02.2019)

يرتبط مصطلح "السلفية" في ألمانيا بالأفكار المتشددة والشباب المتطرف. ووجه سياسي في برلين انتقادات بسبب ما قال إنه غياب رقابة الدولة عن تعليم القرآن في مسجد النور، الذي تصنفه سلطات برلين كـ"مؤسسة يسيطر عليها السلفيون". (15.01.2019)

كما أفادت أن التفتيش الذي تم صباح اليوم يتعلق بالبحث عن 12 مداناً في سن بين الثانية والعشرين والثالثة والثلاثين يحمل بعضهم الجنسية الألمانية وبعضهم الجنسية الألمانية المغربية. وذكرت السلطات أن التحقيقات معهم تتعلق بالتحضير لعمل جسيم ضد الدولة أو المساعدة في تنفيذه.

وأضافت السلطات أن من المعتقد أن هؤلاء المتهمين حاولوا السفر إلى سوريا والمشاركة في العمليات القتالية أو الهجمات التي تشنها الجماعات الإسلامية الإرهابية أو مساعدة غيرهم في القيام بذلك. وقال الادعاء العام إن هناك شبهات قوية ضد الزوجين، حيث من المقرر أن يمثلا أمام قاضي التحقيقات خلال اليوم الخميس.

وأعلن الادعاء العام أن حوالي 200 شرطي شاركوا في علميات المداهمة التي تمت في بلدات ريسلسهايم وراونهايم وبيبيسهايم في ولاية هيسن، بالإضافة إلى بلدة كيربن في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وذكر الادعاء العام أن الشرطة قامت بتفتيش 15 مسكناً وضبطت أموالاً بمئات الآلاف وسكاكين ومستندات مكتوبة ومستندات محفوظة في صورة إلكترونية. يشار إلى أن متحدثة باسم الادعاء العام بولاية هيسن قد ذكرت في مدينة فرانكفورت أن هناك تحقيقات ضد هؤلاء للاشتباه في أنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمل عنيف يمثل خطراً على الدولة، دون ذكر تفاصيل عن طبيعة العمل.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

يبدو المشهد السلفي في ألمانيا في صور مختلفة، فهو يضم العديد من المتطرفين المستعدين للقيام بأعمال عنف. كما يستغل هؤلاء كل فرصة لنشر مواقفهم المتشددة، من خلال القيام بأنشطة أو تظاهرات لجذب الشباب للتنظيمات المتطرفة. (21.12.2016)  

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