ألمانيا: الشرطة تتدخل لإنهاء حفل عيد ميلاد طفل

بعد أن كان الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال طقساً مهماً في ألمانيا، باتت هذه الاحتفالات في زمن كورونا مصدر قلق ومخالفة للقانون تتطلب تدخل الشرطة لإنهائها، كما حدث في بلدة هاملن الألمانية، حيث اضطر الضيوف للاختباء هرباً من الشرطة.
فقد داهمت الشرطة الألمانية شقة في شمال غرب البلاد بعد بلاغ من الجيران إقامة حفلة عيد ميلاد طفل بمشاركة ثلاثين شخصاً في تحدّ لقيود مكافحة كوفيد-19،لتجد بعض المدعوين مختبئين في المراحيض أوالخزائن.
وكان المشاركون الثلاثون في الحفلة، وبينهم خمسة عشر بالغاً، موجودين بعد ظهر الثلاثاء (12 كانون الثاني/يناير) في شقة ببلدة هاملن في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا، وفق ماذكره موقع صحيفة (دير شبيغل) الألمانية.
ولم يكن أي من الموجودين في التجمع غير القانوني يضع كمامة، في بلد يفرض قيوداً مشددة على التجمعات خصوصاً في المساحات المغلقة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحاول البعض الهروب من الشرطة عبر الاختباء في المنزل. ومن بين هؤلاء، عُثرعلى امرأة وخمسة أطفال مختبئين في المراحيض، فيما اختار آخرون الاختباء داخل خزانات الملابس. وفرضت الشرطة على البالغين الخمسة عشردفع غرامات بسبب هذه المخالفة.
ومن جهة أخرى، أنهت الشرطة حفلة غير مصرح بها في شقة في ريكلينغهاوزن غرب ألمانيا، في حين قالت الشرطة يوم الأربعاء (13كانون الثاني، يناير) إن تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 56 عاماً ينتمون إلى أسر مختلفة تماما كانوا يحتفلون هناك "بصوت عال"، مما أدى إلى إنهاء الحفل وفرض مخالفات على الحاضرين. بحسب ما نشره موقع صحيفة (فيلت) الألمانية.
كما تلقى شاب يبلغ من العمر 33 عاماً شكوى أخرى لأنه قد صور المسؤولين والمحادثات. فيما قامت الشرطة بتأمين هاتفه الجوال.
ر.ض/ ا.ف
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين
كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بريق خافت في عيد الميلاد
وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة
متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
حزن يخيم على مدينة هامبورغ
والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ
فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ
هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
سبات بافاري طويل
كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بقعة وباء ساكسونيا
في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
بالكمامة أمام كنيسة دريسدن
وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.
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بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"
صورة وكأنها من التاريخ
الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!