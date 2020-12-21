 ألمانيا: الشرطة تتدخل بسبب شجار بين جارتين حول حذاء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.01.2021

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منوعات

ألمانيا: الشرطة تتدخل بسبب شجار بين جارتين حول حذاء!

استلمت شابة طردا بريديا فيه حذاء رياضي اشترته من الإنترنت جارتها الغائبة عن البيت. لكن بعد الجارة رفضت جارتها تسليمها الحذاء الحذاء مدعية أنها لم تستلم شيئا. وفي نهاية الأمر تدخلت الشرطة لإرجاع الحذاء لصاحبته.

حذاء رياضي - أرشيف

حذاء رياضي - أرشيف

من أحد المتاجر بالإنرتنت، اشترت سيدة ألمانية (54 عامًا) تقطن مدينة هوف (ولاية بافاريا) حذاء رياضيا؟ ولما وصل الحذاء لم تكن وقتها في بيتها ما دفع عامل توصيل الطرود إلى تسليم الحذاء لجارتها البالغة من العمر 29 عاما.

مختارات

الشرطة الألمانية تكتشف ١١ سناً ذهبياً وخاتماً واحداً في منزل حفّار قبور، يعتقد أنه سرقها من موتى، ما استدعى توجيه تهمة "تعكير صفو الموتى" له.

أوضحت الشرطة الألمانية أن شجارا نشب بين شاب أفغاني وحلاق سوري، تطور في وقت لاحق إلى شجار جماعي بين مجموعة من السوريين والعديد من الشباب الأفغان الذين استخدموا السكاكين، فيما تُواصل السلطات المختصة البحث عن الفاعلين.

وترك العامل رسالة قصيرة لصاحبة الحذاء في صندوق البريد يخبرها فيه بذلك، كما هي العادة حين يستلم أحد الجيران رسالة أو طردا في غياب صاحبه. 

 وبعد عودة صاحبة الحذاء الرياضي إلى البيت وقراءة رسالة عامل توصيل الطرود دقت باب جارتها طالبة الطرد الذي يحتوي على حذائها الرياضي. لكنها فوجئت بأن الجارة نفت جملة وتفصيلا أنها استلمت شيئا مكانها، بحسب ما نقل موقع الإخبار الألماني "فرانكن بوست".

المرأة صاحبة الطرد البريدي أصرت على تكرار طلبها ودقت بيت الجارة الشابة عدة مرات أملا في أن تعترف الأخيرة بتسلم الطرد وتتراجع عن موقفها. لكن في كل مرة تسأل جارتها عن الحذاء الرياضي، تعود الجارة الشابة بنفس الجواب: "لم أستلم شيئا".

وبعد أن فقدت صاحبة الطرد صبرها استدعت رجال الشرطة طالبة المساعدة. وبعد وصولهم والاستماع لأقوال السيدة وجارتها الشابة، تغير مجرى الأمور واضطرت الجارة صغيرة السن في الأخير للاعتراف بأنها تسلمت الطرد وبأنه يوجد لديها داخل شقتها.

ولا يعلم حتى الآن سبب نكرانها قبل ذلك، لكن ربما كانت معجبة جدا بالحذاء لدرجة أنها كانت تود الاحتفاظ بها لنفسها!

وقد أخذت الشرطة الطرد من الجارة الشابة وسلمته لصاحبته. وبدأت الشرطة في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الجارة بتهمة اختلاس ملك الغير، يضيف الموقع الإخباري الألماني "فرانكن بوست".

الكاتب: ع.ع

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عندما يفتح ساعي البريد باب بيتك في غيابك!

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