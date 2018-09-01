ألمانيا: السيطرة على حريق في مصفاة فوبورغ والأسباب مجهولة

أصيب 10 أشخاص على الأقل في انفجار أعقبه حريق ضخم بمجمع لتكرير النفط جنوبي ألمانيا السبت (الأول من أيلول/ سبتمبر 2018). واضطر نحو ألفي شخص إلى إخلاء منازلهم مؤقتاً جراء تصاعد دخان كثيف ناجم عن الحريق. ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي وقع في مجمع شركة "بايرن أويل" للتكرير بمدينة فوبورغ على نهر الدانوب وعلى ضواحي مدينة إنغولشتات. وسمع السكان دوي الانفجار من على بعد عدة كيلومترات في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا، حيث تقع فوبورغ، يوآخيم هيرمان، خلال تفقده لموقع الحادث: "جدران بأكملها انهارت بفعل الانفجار". وبحسب بيانات الوزير، أصيب أحد الأفراد بجروح بالغة. وتمكن السكان من العودة إلى منازلهم بعد بضع ساعات من الإجلاء.

وبحسب بيانات السلطات، لم تُظهر القياسات وجود مواد خطيرة على الصحة بعد فحص عينات من الدخان الناجم عن الحريق. وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بافاريا إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان الحريق وأعمال الإطفاء لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة.

وشارك في عملية إخماد النيران نحو 600 رجل إطفاء. وأشاد وزير الداخلية هيرمان بسرعة وصول قوات الإغاثة إلى موقع الحادث، معرباً عن سعادته بعدم وجود وفيات. وأدت موجات الضغط الناجمة عن الانفجار إلى تهشيم زجاج نوافذ منازل قريبة من مجمع التكرير. وأعلن هيرمان عزم السلطات تعويض المواطنين عن أي خسائر أسفر عنها الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذا المجمع عام 1967على مساحة نحو 130 هكتاراً، ويتولى حالياً تكرير النفط الذي ينقله خط أنابيب من مدينة تريست الإيطالية.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا/رويترز)