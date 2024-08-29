السلطات الألمانية تطرد المدير السابق لمركز إسلامي محظور

أصدرت وزارة الداخلية بولاية هامبورغ قراراً بطرد المدير السابق للمركز الإسلامي في هامبورغ وطالبته بمغادرة ألمانيا خلال أسبوعين، وذلك بعد أن صنفت السلطات الألمانية المركز مركزا ترويجيا لإيران.

عقب خمسة أسابيع من حظر المركز الإسلامي في هامبورغ الذي صنفته السلطات الألمانية بأنه متطرف، يواجه المدير السابق للمركز الآن قرارا بالطرد من ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية المحلية في ولاية هامبورغ إن السلطات الداخلية في هامبورغ سلمت لمحمد هادي مفتح (57 عاماً) قرارًا بالطرد من البلاد هذا الأسبوع، موضحة أن القرار أمهله 14 يومًا لمغادرة ألمانيا، وإلا سيواجه الترحيل إلى بلده الأصلي على نفقته الخاصة. وبحسب السلطات، فإن المهلة تنتهي بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يسمح لمفتح بدخول ألمانيا مرة أخرى أو التوقف فيها. وإذا فعل ذلك، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويدير محمد هادي مفتح المركز الإسلامي في هامبورغ منذ صيف 2018. ووفقًا للمعلومات التي توصل إليها مكتب ولاية هامبورغ لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، كان يعتبر مفتح حتى وقت قريب النائب الرسمي للزعيم الإيراني علي خامنئي في ألمانيا.

وفي 24 تموز/ يوليو الماضي حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المركز الذي يضم أحد أقدم المساجد في ألمانيا والمعروف بواجهته الفيروزية، باعتباره "مركزًا ترويجيًا مهمًا لإيران في أوروبا".

وصادرت الشرطة في جميع أنحاء ألمانيا أصول ومرافق المركز وخمس منظمات تابعة له. ومنذ ذلك الحين، أصبح "المسجد الأزرق" أيضًا تحت إدارة السلطات الاتحادية الألمانية.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز الإسلامي في هامبورغ بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني بعد حظر البلاد للمركز والمنظمات التابعة له في يوليو/ تموز الماضي بسبب "السعي لتحقيق أهداف إسلامية متطرفة".

واستدعت إيران السفير الألماني في طهران عقب إغلاق المركز الإسلامي.



ع.غ/ ع.ج.أ (د ب أ)