ألمانيا.. السجن 10 أعوام لمواطن روسي حاول قتل معارض شيشاني

أصدرت المحكمة العليا في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الخميس (31 آب/ أغسطس 2023) حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام بحق روسي حاول قتل معارض شيشاني يقيم في ألمانيا.

وأدانت المحكمة المتهم "فاليد د." بجرائم تشمل إعلان استعداده لارتكاب جريمة قتل والتحضير لجريمة خطيرة تهدد الدولة.

وكان المتهم أعد لهذه الجريمة بناء على تكليف من ابن عم الرئيس الشيشاني الذي يدين بالولاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واشترى لهذا الغرض مسدس غاز تم تحويله إلى سلاح حي كما اشترى ذخيرة أيضا.

ووفقا للمعلومات التي توفرت للقضاة، تلقى المتهم في الفترة بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو أمرا بقتل المعارض محمد عبد الرحمانوف الذي يعيش في منطقة شفامونشن بجنوب ألمانيا، وبدوره كلف المدان رجلا آخر بتنفيذ الجريمة.

وقام الشريكان باستكشاف الوسط المحيط بعد الرحمانوف في كانون الأول/ديسمبر2020. وبعد ورود معلومة إلى الشرطة، تم القبض على المتهم في كانون الثاني/يناير 2021.

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة كما خطط لها "فاليد د." تستوفي معايير القتل الغيلة والدوافع الخسيسة. وكان الادعاء طالب في حزيران/يونيو الماضي بسجن المتهم لمدة 11 عاما فيما طالب الدفاع ببراءة موكله دافعا بأنه مذنب فقط في جريمة تتعلق بالأسلحة.

وقال رئيس المحكمة إن جريمة القتل "تم الإعداد لها بعلم وموافقة ومتابعة" الرئيس الشيشاني قديروف، مشيرا إلى أنه لم يكن يهدف من هذا إلى إسكات المجني عليه وحسب، بل أيضا إسكات شقيقه الذي يعيش في المنفى أيضا والذي يعد هو الآخر من المنتقدين المعروفين للحكومة.

وأضاف رئيس المحكمة أنه تم التخطيط لـ "انتقام دموي". وبعد النطق بالحكم، قال المجني عليه:" سأواصل نشاطي السياسي".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)