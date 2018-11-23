ألمانيا: السجن لتوأم بتهمة الترويج لتنظيم "داعش"

رأت المحكمة العليا في مدينة تسيله الألمانية بولاية سكسونيا السفلى أن المتهمين المنحدرين من مدينة "زالتسغيتر" (في الولاية نفسها) روجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم "داعش"، ودعا كلاهما إلى شن هجمات إرهابية على أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) على وجه الخصوص.

وبحسب البيانات، نشأ المتهمان (22 عاماً) في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وقدما إلى ألمانيا عام 2015. وعثر المحققون في هاتفيهما المحمولين على مقاطع فيديو إرشادية حول كيفية تصنيع القنابل، وخطط لشن هجمات بحافلات.

وقدم المتهمان اعترافات جزئية أمام المحكمة، إلا أنهما نفيا دعمهما لتنظيم "داعش" عبر الإنترنت أو الدعوة إلى شن هجمات. وبحسب بيانات المتهمين، فإن الأمر كان يدور حول التعبير عن استيائهما من أوضاع الفلسطينيين والحرب في سوريا. وحسب مصادر في المحكمة، فإن الشقيقين اعترفا بعد ذلك بأن تصرفهما كان خاطئاً.

يشار إلى أن الادعاء العام كان قد طالب بسجن المتهمين لمدة عامين وتسعة أشهر، بينما طالب الدفاع بالسجن فترة أقل مع إيقاف التنفيذ.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)