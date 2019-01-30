ألمانيا: السجن المؤبد بحق أفغاني لإدانته بقتل صديقته

قضت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط/ فبراير 2019)، بالسجن المؤبد بحق لاجئ أفغاني لإدانته بقتل صديقته الألمانية بعدة طعنات بالسكين. وكان اللاجئ الأفغاني قتل صديقته السابقة (17 عاما) في الثاني عشر من آذار/مارس الماضي، في مسكنها بطعنها 14 طعنة بالسكين.

وقال القاضي إن المجني عليها كانت قد انفصلت عن الشاب الأفغاني بشكل نهائي بعد عامين من العلاقات المتقطعة، وأضاف أن " المشكلة كانت أن المتهم لم يقبل بهذا الأمر تماما"، مشيرا إلى أن الجريمة كانت جريمة قتل بدوافع دنيئة.

وأوضح القاضي أن يأس المتهم لم يكن بدافع الحزن بل بفقدان السيطرة على صديقته، ورأى أن إنهاء العلاقة فعليا بشكل نهائي لم يكن متوافقا مع الشخصية النرجسية للمتهم.

جاء حكم المحكمة متوافقا مع طلب الادعاء وأصحاب الدعاوى بالحق المدني، فيما طالب الدفاع بالبراءة منكرا وجود دوافع للقتل لدى المتهم. وأوضح المتهم، الذي التزم الصمت خلال المحاكمة، في كلمته الأخيرة أنه لم يرتكب الجريمة، وأعلن الدفاع اعتزامه الطعن في الحكم.

ويشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاما، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاما.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ)