 ألمانيا: السجن المؤبد بحق أفغاني لإدانته بقتل صديقته | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

ألمانيا: السجن المؤبد بحق أفغاني لإدانته بقتل صديقته

بعد عام من وقوع الجريمة، قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على أفغاني لإدانته بقتل صديقته السابقة في مسكنها بطعنها بالسكين. اللاجئ الأفغاني، الذي التزم الصمت خلال المحاكمة، نفى في كلمته الأخيرة أن يكون قد ارتكب الجريمة.

Deutschland | Mordprozess gegen afghanischen Asylbewerber (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

صورة من الأرشيف لإحدى جلسات المحاكمة.

قضت محكمة الاستئناف في مدينة فلنسبورغ الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط/ فبراير 2019)، بالسجن المؤبد بحق لاجئ أفغاني لإدانته بقتل صديقته الألمانية بعدة طعنات بالسكين. وكان اللاجئ الأفغاني قتل صديقته السابقة (17 عاما) في الثاني عشر من آذار/مارس الماضي، في مسكنها بطعنها 14 طعنة بالسكين.

مختارات

بعد موجة هجمات قاتلة بالسكاكين طالبت نقابة الشرطة الألمانية بإصدار قوانين وتشريعات أكثر تشدداً تجاه حمل السكاكين، وما ينتج عنها من جرائم. وتقول النقابة إن الشباب العربي المهاجر لألمانيا يحمل أفكارا خاطئة عن حمل السكاكين. (03.04.2018)

طعن لاجئ أفغاني زوجته في مركز استقبال اللاجئين في مدينة فايل جنوب ألمانيا. وأجريت للزوجة عملية عاجلة في مستشفى قريب، فيما استطاعت الشرطة القبض على الرجل بعد محاولته الهرب. (05.12.2016)

وقال القاضي إن المجني عليها كانت قد انفصلت عن الشاب الأفغاني بشكل نهائي بعد عامين من العلاقات المتقطعة، وأضاف أن " المشكلة كانت أن المتهم لم يقبل بهذا الأمر تماما"، مشيرا إلى أن الجريمة كانت جريمة قتل بدوافع دنيئة.

وأوضح القاضي أن يأس المتهم لم يكن بدافع الحزن بل بفقدان السيطرة على صديقته، ورأى أن إنهاء العلاقة فعليا بشكل نهائي لم يكن متوافقا مع الشخصية النرجسية للمتهم.

جاء حكم المحكمة متوافقا مع طلب الادعاء وأصحاب الدعاوى بالحق المدني، فيما طالب الدفاع بالبراءة منكرا وجود دوافع للقتل لدى المتهم. وأوضح المتهم، الذي التزم الصمت خلال المحاكمة، في كلمته الأخيرة أنه لم يرتكب الجريمة، وأعلن الدفاع اعتزامه الطعن في الحكم.

ويشار إلى أن الجاني قدم إلى ألمانيا كلاجئ قاصر دون مرافق في عام 2015، وكان تحديد عمره على وجه الدقة مختلفا عليه، وافترض القضاة، استنادا إلى العديد من التقارير، أن عمره أكبر من 21 عاما، ومن ثم فقد استخدموا القانون الجنائي للبالغين، فيما اعتبر الدفاع أن عمر المتهم أقل من 21 عاما.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ)

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