 ألمانيا: الدستورية العليا تؤكد حظر منظمة إغاثية دعمت حماس | أخبار | DW | 21.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ألمانيا: الدستورية العليا تؤكد حظر منظمة إغاثية دعمت حماس

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوة لرفع الحظر عن منظمة إغاثة دولية دعمت حركة حماس، كما قضت باستمرار حظر منظمة إغاثة يمينية متطرفة في ألمانيا.

Deutschland Bundesverfassungsgericht Symbolbild (picture alliance/dpa/u.deck)

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا باستمرار حظر منظمتين إحداهما معنية بدعم حركة حماس، والأخرى بدعم التيار اليميني المتطرف. ورفضت المحكمة اليوم الثلاثاء (21 آب/ أغسطس 2018) الدعوتين المطالبتين بإلغاء حظر منظمة الإغاثة الدولية (آي اتش اتش) المعنية بدعم حركة حماس، وكذلك المنظمة الإغاثية اليمينية المتطرفة للمعتقلين السياسيين القوميين (اتش ان جي)، اللتين تم حلهما عامي 2010 و2011 بقرار من وزارة الداخلية الألمانية.

IHH-Zentrale in Frankfurt Verbot IHH (dpa)

صورة من الأرشيف للوحة مقر منظمة اي اتش اتش، في مدينة فرانكفورت قبل حظرها من قبل وزارة الداخلية.

وبحسب بيانات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، حولت منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية (آي إتش إتش) تبرعات بالملايين لاتحادات اجتماعية تابعة لحركة حماس. وكانت منظمة (إتش إن جي) المعنية بإغاثة المعتقلين السياسيين القوميين تعتبر أكبر جمعية نشطة للنازيين الجدد.

ع.خ/ ح.ز (د ب أ)

  • Intifada 1988 (Getty Images/AFP/E. Baitel)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الجذور والتأسيس

    تُعرّف "حركة المقاومة الإسلامية"، المعروفة اختصاراً بـ"حماس"، عن نفسها بأنها "جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين". في 14 كانون الأول/ديسمبر 1987 اجتمعت شخصيات، من أبرزها أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وأعلنت عن تأسيس الحركة. جاء ذلك الإعلان بعد أسبوع على اندلاع "الانتفاضة الفلسطينية الأولى".

  • Palästina Gaza Vermummte Hamas-Mitglieder (picture-alliance/dpa/M. Saber)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الميثاق

    في 18 آب/أغسطس 1988 صدر "ميثاق حماس" محدداً هوية وأهداف الحركة. وصف الميثاق الصراع مع إسرائيل على أنه "ديني" ودعا "إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية".

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    ضد اتفاقات أوسلو

    في 14 أيلول/سبتمبر من عام 1993 وبعد يوم من توقيع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، خرج 300 شخص من حماس للتظاهر ضد الاتفاق داعين إلى مواصلة مهاجمة الجيش الإسرائيلي. وفي ذات اليوم، نفذت حماس أول تفجير انتحاري في قطاع غزة.

  • Jahresrückblick Januar 2006 Hamas Sieg Palästina (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الفوز في انتخابات 2006

    قاطعت حماس انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في عام 1996 لأنها منبثقة من "اتفاقات أوسلو" حسب ما أعلنت الحركة آنذاك، غير أنها عادت وشاركت في انتخابات 2006 وحققت فوزاً ساحقاً على حساب حركة "فتح".

  • Gazastreifen Graffiti in Gaza Stadt Aussöhnung Hamad und Fatah (picture-alliance/Zumapress)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الانقسام والسيطرة على غزة

    في 15 من حزيران/يونيو 2007، عقب اندلاع معارك عنيفة أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين بين أفراد القوى الأمنية التابعة لحركتي حماس وفتح سيطرت "حماس" على القطاع وطردت الكوادر الفتحاوية وقواها الأمنية من القطاع.

  • Flaggen der EU (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    الاتحاد الأوروبي يصنفها بـ "الإرهابية"

    في 26 تموز/يوليو 2017 أيدت "محكمة العدل الأوروبية" قراراً صادراً عن "المجلس الأوروبي" بإبقاء الحركة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حماس لأول مرة على قائمته للمنظمات الإرهابية أواخر عام 2001 على خلفيات تنفيذها عمليات "انتحارية".

  • Scheich Ahmed Jassin geistlicher Führer der Hamas Bewegung (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    اغتيالات

    في 22 آذار/مارس 2004، قامت إسرائيل باغتيال الزعيم الروحي للحركة أحمد ياسين. وبعد أقل من شهر، تم اغتيال خليفته عبد العزيز الرنتيسي. وقبلها بعامين اغتالت إسرائيل القائد العسكري في الحركة ومؤسس جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة. كما كانت عمليات الاغتيال قد طالت أعضاء بارزين في الحركة كيحيى عياش وغيره.

  • Nahostkonflikt Israel Palästina Hamas Kämpfer ARCHIVBILD 2008 (picture-alliance/dpa)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حروب مع إسرائيل

    في 12 أيلول/سبتمبر 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بقرار أحادي الجانب. وخاضت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عدة حروب مع إسرائيل أبرزها في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (Reuters/N. Zeitoon)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    "وثيقة سياسية جديدة"

    في الأول من أيار/مايو 2017، أعلنت الحركة من الدوحة عن تعديلات على برنامجها السياسي وافقت بموجبها على إقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، مؤكدة أن الصراع "سياسي" وليس "دينياً" وبقبولها بفكرة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. من جانبها رفضت إسرائيل التعديلات قائلة إن حماس "تحاول خداع العالم".

  • Ägypten Kairo Vetrags-Unterzeichnung von Fatah und Hamas (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    المصالحة مع "فتح"

    في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقعت حركتا فتح وحماس في مقر "المخابرات العامة المصرية" في القاهرة على اتفاق المصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين. واتفق الطرفان على أن تتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى". وقبل أيام فشلت الحركتان في الالتزام بذلك الموعد وتبادلتا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

  • Katar Qatar Emir Prinz Al-Thani in Gaza mit Ismail Haniyeh 23.10.2012 (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقات متميزة مع إيران وتركيا وقطر وحزب الله

    تقدم إيران مختلف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لحركة حماس. كما تقيم الحركة علاقات وطيدة وتنسيق عالي المستوى مع حزب الله. وبالمثل وعلى خلفيته الإسلامية يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساندة ودعماً للحركة على عدة أصعدة. وبالمثل تفعل قطر التي زار أميرها السابق حمد بن خليفة قطاع غزة في عام 2012.

  • Fatah Hamas Gipfeltreffen (AP)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    علاقة متوترة مع مصر والسعودية والإمارات

    تقدم السعودية ومصر والإمارات وباقي دول الخليج دعماً للسلطة الفلسطينية، في حين تتسم علاقاتها بحركة حماس بالتوتر. وقد ازدادت العلاقات توتراً في السنوات الاخيرة على خلفية صراع السعودية مع الإخوان في مصر وباقي الدول العربية. كما أدت الأزمة الخليجية الأخيرة إلى صب مزيد من الزيت على النار.

  • Gaza - Reaktion auf Jerusalem-Status von Hamas Chef Ismail Haniyeh (Reuters/M. Salem)

    30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

    حماس تتوعد بإسقاط قرار ترامب بشأن القدس

    حماس مدرجة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. واليوم (14 كانون الأول/ديسمبر 2017) قال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، خلال مهرجان جماهيري نظمته الحركة في الذكرى السنوية 30 لانطلاقتها في غزة: "سنسقط قرار ترامب مرة وإلى الأبد". خ.س


مختارات

محكمة ألمانية: التفتيش بسبب لون البشرة مخالف للقانون

رأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا أن قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص وسؤالهم عن هوياتهم بسبب لون بشرتهم أمر يتعارض مع الدستور الألماني. وكان رجل قد اتهم اثنين من الشرطة بالـ "تنميط العنصري". (07.08.2018)  

وزير الداخلية الألماني يعمل على ترحيل حارس سابق لبن لادن

يسعى وزير الداخلية الألماني إلى ترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا لم تعترض على ترحيل شخص مصنف على أنه خطير أمنياً إلى دولة مهدد فيها بالحكم عليه بالإعدام، إذا كان تنفيذ العقوبة مستبعداً. (09.05.2018)  

منظمة محظورة بسبب دعم حماس تريد ملاحقة ألمانيا قضائيا

تسعى منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية. يأتي ذلك بعد حظرها بتهمة دعم حركة حماس، التي تنكر حق إسرائيل في البقاء، وبالتالي تنتهك بندا دستوريا ألمانيا بدعم التفاهم بين الشعوب. (15.07.2010)  

30 عاماً على تأسيس حماس- بين العمل العسكري ودهاليز السياسة

في مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاماً، أعلنت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) انطلاقتها. ما خلفيات وإرهاصات التأسيس؟ وما أهم المفاصل التاريخية التي مرت بها الحركة؟ وما أهم ما يميز علاقتها مع الإقليم والعالم؟ (14.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Deutschland Migration

لماذا تسعى حركة يمينية ألمانية للوصاية على لاجئين قُصر؟ 28.01.2018

حثت "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة أعضاءها على التقدم بطلبات للحصول على حق الوصاية على اللاجئين القصر الواصلين ألمانيا دون ذويهم. ما غايات الحركة من وراء ذلك؟ وهل يمكنها الوصول لمبتغاها؟ ما عواقب ذلك في حال تحققه؟

Minderjährige Flüchtlinge vermisst in Europa

ألمانيا: حركة يمينية متطرفة تسعى للحصول على رعاية لاجئين قصر 17.01.2018

حذر اتحاد حماية الطفولة من محاولات أعضاء في "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة الحصول على حق الرعاية للاجئين قاصرين، وكانت الحركة قد دعت أعضاءها للحصول على الرعاية لكي يتحدثوا مع اللاجئين حول "التوقعات الكاذبة عن ألمانيا".

70 Jahre Israel Marsch des Lebens in Berlin

حماس تنتقد قرار بوندستاغ بشأن "يهودية" دولة إسرائيل 29.04.2018

انتقدت حركة "حماس" الفلسطينية قرار مجلس النواب الألماني قبل أيام، والذي يشدد فيه على حق إسرائيل في الوجود ويطالب الحكومة الألمانية بدعم قيام دولة "يهودية ديمقراطية" إلى جانب "دولة فلسطينية قابلة للحياة".

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  