ألمانيا: الدستورية العليا تؤكد حظر منظمة إغاثية دعمت حماس

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا باستمرار حظر منظمتين إحداهما معنية بدعم حركة حماس، والأخرى بدعم التيار اليميني المتطرف. ورفضت المحكمة اليوم الثلاثاء (21 آب/ أغسطس 2018) الدعوتين المطالبتين بإلغاء حظر منظمة الإغاثة الدولية (آي اتش اتش) المعنية بدعم حركة حماس، وكذلك المنظمة الإغاثية اليمينية المتطرفة للمعتقلين السياسيين القوميين (اتش ان جي)، اللتين تم حلهما عامي 2010 و2011 بقرار من وزارة الداخلية الألمانية.

صورة من الأرشيف للوحة مقر منظمة اي اتش اتش، في مدينة فرانكفورت قبل حظرها من قبل وزارة الداخلية.

وبحسب بيانات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، حولت منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية (آي إتش إتش) تبرعات بالملايين لاتحادات اجتماعية تابعة لحركة حماس. وكانت منظمة (إتش إن جي) المعنية بإغاثة المعتقلين السياسيين القوميين تعتبر أكبر جمعية نشطة للنازيين الجدد.

ع.خ/ ح.ز (د ب أ)