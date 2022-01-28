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ألمانيا: الدراسة الحضورية رغم أوميكرون

تواصل ألمانيا تسجيل أعداد إصابات قياسية بالفيروس. لكن، وعلى عكس ما جرى في العام الماضي، ينبغي على التلاميذ الذهاب إلى مدارسهم. تشعر عائلات كثيرة بالارتياح لهذا القرار.