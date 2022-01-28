ألمانيا: الدراسة الحضورية رغم أوميكرون

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تواصل ألمانيا تسجيل أعداد إصابات قياسية بالفيروس. لكن، وعلى عكس ما جرى في العام الماضي، ينبغي على التلاميذ الذهاب إلى مدارسهم. تشعر عائلات كثيرة بالارتياح لهذا القرار.
أكد المستشار أولاف شولتس تشبته بموقفه الخاص بإلزامية التطعيم باعتباره السبيل الأوحد لحماية السكان، كما شدّد على ضرورة استمرار التدابير الحالية نتيجة استمرار خطر أوميكرون. وعالمة فيروسات تؤيد الإلزامية لمن فوق الخمسين.
سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية، في رقم قياسي جديد، بينما تحذر الصحة العالمية من الاستهانة بأوميكرون.
سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً قياسياً. في وقت شكك وزير المالية الألماني في إمكانية إطلاق برامج إنفاق حكومية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
تعهدت ألمانيا بزيادة تمويلها لصندوق التعليم المدرسي التابع للأمم المتحدة بمقدار 200 مليون يورو، فيما حذرت المنظمة الدولية من تضرر 635 مليون تلميذ وتلميذة بسبب الجائحة وهناك خسائر "يكاد يتعذر تجاوزها في تعليم الأطفال".
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