 ألمانيا.. الحكومة والولايات تتوصل إلى اتفاق لتمويل طالبي اللجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.11.2023

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ألمانيا.. الحكومة والولايات تتوصل إلى اتفاق لتمويل طالبي اللجوء

بعد أشهر من الخلاف، توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين. وتطالب الولايات الاتحادية حكومة شولتس بمساهمة مالية أكبر في تكاليف اللاجئين.

المستشار الألماني أولاف شولتس في مؤتمر صحفي إلى جانب بوريس راين (يسار) رئيس حكومة ولاية هيسن وشتيفان فايل (يمين) رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى

توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين.

توصلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا إلى اتفاق بشأن التوزيع المستقبلي لتكاليف اللاجئين بعد أشهر من النزاع. وتريد الحكومة الاتحادية دفع مبلغ مقتطع قدره 7500يورو (8030 دولار) لكل طالب لجوء سنويا، حسبما قال المستشار أولاف شولتس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في برلين في نهاية ماراثون مؤتمر رؤساء وزراء الولايات.

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رداً على طلب إحاطة من نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قالت الحكومة الألمانية إن نحو 45 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الحكومة الألمانية بإيلاء اهتمام أكبر بالأطفال والمراهقين اللاجئين. ويأتي ذلك قبل وقت قصير من انعقاد قمة بشأن اللاجئين تجمع المستشار شولتس مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية.

كيف يعيش اللاجئون القادمون من أوكرانيا في ألمانيا؟ ما هي آمالهم وهل اندمجوا بما فيه الكفاية حتى الآن؟ بعض الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها وردت في نتائج دراسة أجرتها أربعة معاهد ألمانية متخصصة.

وتطالب الولايات الاتحادية الألمانية منذ بعض الوقت بمساهمة مالية أكبر في تكاليف اللاجئين من حكومة برلين، مؤكدة أنه ليس لها تأثير على عدد المهاجرين الذين تسمح برلين بدخولهم البلاد. وهناك حاليا زيادة حادة في طلبات اللجوء. ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم تقديم 233 ألفا و744 طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا هذا العام حتى أيلول/سبتمبر، أي أكثر بكثير من العام السابق بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا لا يتعين عليهم تقديم طلب رسمي للحصول على اللجوء. وفي منتصف شهر أيار/مايو، وعدت الحكومة الاتحادية بالفعل الولايات بمبلغ مليار يورو كمساهمة إضافية للعام الحالي.

ويهدف ذلك إلى دعمهم في تخفيف العبء عن سلطاتهم المحلية وتمويل رقمنة سلطات الهجرة. ومع ذلك، فإن الولايات والسلطات المحلية تضغط منذ بعض الوقت من أجل نظام أكثر مرونة تعتمد فيه المدفوعات على العدد الفعلي للاجئين.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)

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    الكاتب: عارف جابو


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