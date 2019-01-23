 ألمانيا: الحكم بسجن عائدين من القتال مع ″داعش″ في سوريا | أخبار | DW | 31.01.2019

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أخبار

ألمانيا: الحكم بسجن عائدين من القتال مع "داعش" في سوريا

مجددا حكمت إحدى المحاكم الألمانية بالسجن على أشخاص كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية". محكمة في دوسلدورف حكمت بالسجن على أخوين ألمانيين من أصل مغربي شاركا في القتال في سوريا.

Prozess gegen IS-Rückkehrer (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

صورة من الأرشيف لإحدى جلسات المحاكمة في دوسلدورف

حكمت إحدى محاكم دوسلدورف في ألمانيا، على شخص ألمانيا من أصل مغربي، عائد من سوريا، بالسجن خمسة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي والمعروف إعلاميا باسم "داعش". كما حكمت المحكمة على أخيه الأكبر سنا (36 عاما) بالسجن ثلاثة أعوام ونصف، بتهمة الإعداد لأعمال عنف جسيمة تهدد كيان الدولة الألمانية.

مختارات

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في دوسلدورف اليوم الخميس (31 كانون الثاني/ يناير 2019) إن الحكمين نافذان.

وكان الأخوان شاركا في القتال ضمن صفوف ميليشيا "جبهة النصرة" سابقا، "هيئة تحرير الشام" حاليا، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا. كما شاركا في التال إلى جانب تنظيم "داعش" بالأراضي السورية وعادا إلى ألمانيا عام 2016.

وكان الادعاء العام طالب بتطبيق عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام على أحدهما وأربعة على الآخر. ويشار إلى أن الأخوين يعيشان ببلدة "باد مونسترأيفل" بالقرب من مدينة بون الألمانية.

أ.ح/ع.ش (د ب أ)

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