ألمانيا: الحكم بالسجن والغرامة المالية لمتظاهر أدى تحية هتلر

أعلنت المحكمة الابتدائية بمدينة كيمنتس بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا اليوم الخميس (13 سبتمبر/ أيلول) أن قاضيا أدان متظاهرا أدى تحية هتلر خلال أحداث كيمنتس.

وقضت المحكمة على الرجل البالغ من العمر 33 عاما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ بالإضافة إلى دفع غرامة مالية مقدارها 2000 يورو. يشار إلى أن الحكم لا يزال قابلا للنقض. ويعتزم الادعاء العام فحص إجراء استئناف على الحكم. وكان الادعاء قد طلب عقوبة بالسجن لمدة عام دون إيقاف التنفيذ.

يذكر أن هذا الرجل كان مشاركا في مسيرة مشتركة بين حزب البديل لأجل ألمانيا "AfD" وحركة بيغيدا "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" وحركة "برو كيمنتس" اليمينية بداية الشهر الحالي.

وجاءت المسيرة بعد مقتل شاب ألماني طعناً، في شجار وقع مطلع الشهر الجاري على هامش مهرجان في كيمنتس شارك فيه أشخاص من جنسيات مختلفة. وأصدرت محكمة ابتدائية في المدينة مذكرات اعتقال بحق شابين أحدهما سوري وعراقي في ألمانيا، وثالث يجرى ملاحقته دوليا.

ع.أج/ ع خ (د ب أ)