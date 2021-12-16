 ألمانيا: الحداد على ضحايا كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 11.12.2021

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: الحداد على ضحايا كورونا

كان من الممكن، في رأي العديد من الخبراء، تجنب الموجة الرابعة من كورونا؛ لأن معظم الذين يموتون بسبب الفيروس لم يكونوا ملقحين. دي دبليو تحدثت مع سيدة فقدت والدها ووالد زوجها بسبب الوباء.

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