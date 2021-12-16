ألمانيا: الحداد على ضحايا كورونا

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة غير مسبوقة

حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار بعض الأنظمة الصحية بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون، ورجحت أن يكون المتحور الجديد انتشر بالفعل في معظم الدول حتى التي لم تتحقق حتى الآن من ذلك.