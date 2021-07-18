ألمانيا: الجيش يزيد الدعم وخطط لإنشاء صندوق إعادة الإعمار

أودت الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا بحياة 165 شخصاً، بحسب ما أفادت الشرطة الاثنين (19 يوليو/ تموز 2021) في حصيلة جديدة، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

ففي ولاية راينلاند بفالتس، المنطقة الأكثر تضرراً، ارتفع عدد القتلى إلى 117، فيما سُجل سابقاً 112 قتيلاً و749 جريحاً، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم شرطة كوبلنز، فيرينا شوير، لوكالة فرانس برس. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا، بلغت الحصيلة أمس الأحد 47 قتيلاً، فيما سجلت وفاة في ولاية بافاريا، التي شهدت فيضانات في عطلة نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الألماني عن استخدام مروحيات تابعة للقوات الخاصة في نقل المساعدات العينية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في غرب ألمانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم القوات الجوية إن الجيش يستخدم مروحية طراز "إتش 145 إم" لنقل مساعدات عينية إلى القرى المتضررة من السيول.

دفع الجيش الألماني بمئات الجنود والمعدات للمساعدة في ضخ المياه وإزالة الركام والأنقاض

وكان الجيش كتب على حسابه في "تويتر" في وقت سابق من الاثنين:" ثمة سلع حيوية مثل مياه الشرب والمعدات الطبية يتم نقلها إلى المناطق المتضررة انطلاقاً من نوربورغ رينغ كل دقيقة". وأضاف الجيش أنه وفر 4800 سرير متنقل، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 1000 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة، منهم نحو 550 جندياً في ولاية شمال الراين ويستفاليا و300 جندي في ولاية راينلاند فالز ونحو 100 جندي في ولاية بافاريا.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عاجلة بالملايين لضحايا كارثة السيول، فضلاً عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة الفيضانات.

وكان أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أعلن عن توفير مساعدات عاجلة بقيمة تقارب 400 مليون يورو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين أن الحكومة الاتحادية والولايات تعتزمان التفاوض بشأن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بمجرد أن يتم تقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وسيتم تقاسم المساعدات العاجلة بالتساوي بين الحكومة الاتحادية والولايات المتضررة من كارثة الفيضانات. كما تعتزم الحكومة الاتحادية إعفاء الولايات من تكاليف عمليات الإنقاذ التي قامت بها الشرطة الاتحادية وهيئة الإغاثة التقنية وهيئة الدفاع المدني، فضلا عن إعفاء الولايات أيضاً من تكاليف عمليات الجيش في مناطق الفيضانات.

ومن المنتظر أن تعد الحكومة الألمانية الاتحادية حزمة المساعدات في جلسته الأسبوعية بعد غد الأربعاء. وخلال الفترة السابقة لصدور الحزمة، يمكن للولايات أن تدفع المساعدات الفورية من موازناتها الخاصة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)