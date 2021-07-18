ألمانيا: الجيش يزيد الدعم وخطط لإنشاء صندوق إعادة الإعمار

أودت الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا بحياة 165 شخصاً، بحسب ما أفادت الشرطة الاثنين (19 يوليو/ تموز 2021) في حصيلة جديدة، فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.
ففي ولاية راينلاند بفالتس، المنطقة الأكثر تضرراً، ارتفع عدد القتلى إلى 117، فيما سُجل سابقاً 112 قتيلاً و749 جريحاً، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم شرطة كوبلنز، فيرينا شوير، لوكالة فرانس برس. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا، بلغت الحصيلة أمس الأحد 47 قتيلاً، فيما سجلت وفاة في ولاية بافاريا، التي شهدت فيضانات في عطلة نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الألماني عن استخدام مروحيات تابعة للقوات الخاصة في نقل المساعدات العينية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في غرب ألمانيا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم القوات الجوية إن الجيش يستخدم مروحية طراز "إتش 145 إم" لنقل مساعدات عينية إلى القرى المتضررة من السيول.
دفع الجيش الألماني بمئات الجنود والمعدات للمساعدة في ضخ المياه وإزالة الركام والأنقاض
وكان الجيش كتب على حسابه في "تويتر" في وقت سابق من الاثنين:" ثمة سلع حيوية مثل مياه الشرب والمعدات الطبية يتم نقلها إلى المناطق المتضررة انطلاقاً من نوربورغ رينغ كل دقيقة". وأضاف الجيش أنه وفر 4800 سرير متنقل، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 1000 جندي يشاركون في عمليات الإغاثة، منهم نحو 550 جندياً في ولاية شمال الراين ويستفاليا و300 جندي في ولاية راينلاند فالز ونحو 100 جندي في ولاية بافاريا.
يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عاجلة بالملايين لضحايا كارثة السيول، فضلاً عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة الفيضانات.
وكان أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أعلن عن توفير مساعدات عاجلة بقيمة تقارب 400 مليون يورو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية الاثنين أن الحكومة الاتحادية والولايات تعتزمان التفاوض بشأن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بمجرد أن يتم تقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الفيضانات.
وسيتم تقاسم المساعدات العاجلة بالتساوي بين الحكومة الاتحادية والولايات المتضررة من كارثة الفيضانات. كما تعتزم الحكومة الاتحادية إعفاء الولايات من تكاليف عمليات الإنقاذ التي قامت بها الشرطة الاتحادية وهيئة الإغاثة التقنية وهيئة الدفاع المدني، فضلا عن إعفاء الولايات أيضاً من تكاليف عمليات الجيش في مناطق الفيضانات.
ومن المنتظر أن تعد الحكومة الألمانية الاتحادية حزمة المساعدات في جلسته الأسبوعية بعد غد الأربعاء. وخلال الفترة السابقة لصدور الحزمة، يمكن للولايات أن تدفع المساعدات الفورية من موازناتها الخاصة.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
هيجان الأنهار
يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
فيضان القرن في "آهر" (Ahr)
تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
تدخل الجيش الألماني
تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية
في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
خسائر مادية جسيمة
خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
حواجز خشبية لم تجد نفعا
حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات
لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
اضطراب النقل العام
تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
قتلى في بلجيكا أيضا
في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
أضرار في البنية التحتية
تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.
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قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا
الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا
هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.