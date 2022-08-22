 ألمانيا .. الجفاف يكشف عن أحجار قديمة تحذر من الجوع | DW الأخبار | DW | 29.08.2022

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ألمانيا .. الجفاف يكشف عن أحجار قديمة تحذر من الجوع

كشف تراجع مياه الراين عن أحجار بعضها نُقش في عام 1959 وبعضها في عام 1947 ولكنها كلها تحذر من الجفاف.

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