ألمانيا .. الجفاف يكشف عن أحجار قديمة تحذر من الجوع

الجفاف يهدد نصف أوروبا والقادم أسوأ

موجات الحرّ التي تشهدها أوروبا هذا الصيف الأشدّ منذ عام 1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية الأوروبية حول الظروف المناخية في أوروبا منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تقرير حذر من أن أكثر من 47% من الأراضي باتت عرضة للجفاف.