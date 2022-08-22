ألمانيا .. الجفاف يكشف عن أحجار قديمة تحذر من الجوع

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كشف تراجع مياه الراين عن أحجار بعضها نُقش في عام 1959 وبعضها في عام 1947 ولكنها كلها تحذر من الجفاف.
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
موجات الحرّ التي تشهدها أوروبا هذا الصيف الأشدّ منذ عام 1950. تلك هي نتائج تقرير للمفوضية الأوروبية حول الظروف المناخية في أوروبا منذ أزيد من ثلاثة أشهر، تقرير حذر من أن أكثر من 47% من الأراضي باتت عرضة للجفاف.
حذر برنامج الأغذية العالمي من ازدياد عدد المهددين بالمجاعة في القرن الإفريقي إلى 22 مليون شخص بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار، وذكر أن نصف سكان إقليم تيغراي الإثيوبي بحاجة "ماسة" للغذاء بسبب الصراع هناك منذ ما يقرب من عامين.
ذكرت مصادر رسمية ألمانية أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، كما تسود مخاوف من كارثة بيئية بفعل فاعل أدت إلى نفوق الأسماك على الحدود الألمانية البولندية.
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