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ألمانيا: التوصل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة

توصل لحزب الاشتراكي الديمقراطي لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل حكومة ائتلافية تسدل الستار على حقبة المستشارة أنغيلا ميركل. وينص الاتفاق، الذي جاء في 177 صفحة على الرغبة في تسريع وتيرة الاستثمار