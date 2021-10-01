 ألمانيا: التوصل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة | DW الأخبار | DW | 24.11.2021

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DW الأخبار

ألمانيا: التوصل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة

توصل لحزب الاشتراكي الديمقراطي لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل حكومة ائتلافية تسدل الستار على حقبة المستشارة أنغيلا ميركل. وينص الاتفاق، الذي جاء في 177 صفحة على الرغبة في تسريع وتيرة الاستثمار

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19.01.2021,Berlin,Deutschland,GER,Aussenansicht vom Bundeskanzleramt.Neben Lockdown-Verl‰ngerung, Homeoffice und Maskenpflicht sollen laut Beschlussvorlage des Corona-Gipfels mit BK Merkel und Co. am 19.1. diese neuen Regeln beschlossen werden. *** 19 01 2021,Berlin,Germany,GER,Exterior view of the Chancellors Office Besides lockdown extension, home office and mask requirement, these new rules are to be adopted on 19 1, according to the draft resolution of the Corona Summit with BK Merkel and Co.

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Social Democratic Party, SPD, chancellor candidate Olaf Scholz, center, gestures as he stands with the Social Democratic party's Norbert Walter-Borjans, left, the Green party leaders Annalena Baerbock, second left, and Robert Habeck, third left, the Free Democratic Party chairman Christian Lindner, second right and Volker Wissing, right, as they arrive for a joint news conference in Berlin, Germany, Wednesday, Nov. 24, 2021. After weeks of negotiations the leaders of the three parties present a coalition contract for a new German government. (AP Photo/Markus Schreiber)

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