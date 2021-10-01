ألمانيا: التوصل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
توصل لحزب الاشتراكي الديمقراطي لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر لتشكيل حكومة ائتلافية تسدل الستار على حقبة المستشارة أنغيلا ميركل. وينص الاتفاق، الذي جاء في 177 صفحة على الرغبة في تسريع وتيرة الاستثمار
الاشتراكي والليبرالي والخضر..الأحزاب الألمانية الثلاث تعلن التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الائتلاف الحكومي. قادة الأحزب بدؤوا في عرض تفاصيل برنامج الائتلاف المقبل في مؤتمر صحفي وأولاف شولتس هو مستشار ألمانيا القادم.
توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا وحزبا الخضر والليبرالي إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية (إشارة المرور) لخلافة حكومة المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل. فما هي أبرز الخطوط العريضة لنص الاتفاق؟
يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.
الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا، بدأ يسائل إلزامية اللقاح داخل ألمانيا. النقاش بين القوى السياسية لا يزال محتشما بهذا الخصوص لكن أصواتا بدأت تطالب بذلك بعد أن قامت الجارة النمسا بهذه الخطوة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول