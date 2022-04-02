ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا

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آلاف الأطفال الأوكرانيين اضطروا إلى الفرار من بلدهم في الأسابيع الأخيرة. بذلك ينتهي بالنسبة لهم اليوم المدرسي الاعتيادي. إلا أن بعض المعلمين الأوكرانيين يحاولون مواصلة تقديم الدروس من خلال التدريس عن بُعد.
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
نشرت قناة إعلامية خبرا يفيد "بطرد لاجئين سوريين في ألمانيا من مساكن تابعة للبلديات" لإيواء لاجئين من أوكرانيا! ما أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب. مهاجر نيوز تتحرى وتتحقق من صحة هذا الخبر غير الدقيق.
أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا حاملين معهم التجارب المؤلمة وذكريات اللجوء المفجعة، خاصةً أولئك الذين سلكوا رحلة هروبٍ أخرى من حربٍ جديدة: الفارون من أفغانستان والعراق وسوريا.
قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم، لكن بعد سنوات من الجد والدراسة وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل مجهول. طلبة من بلدان عربية فروا من حرب أوكرانيا إلى ألمانيا لإنقاذ مستقبلهم الدراسي. DW عربية التقت بعضهم.
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