 ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا | مراسلون حول العالم | DW | 09.04.2022

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: التعلم عن بعد من أوكرانيا

آلاف الأطفال الأوكرانيين اضطروا إلى الفرار من بلدهم في الأسابيع الأخيرة. بذلك ينتهي بالنسبة لهم اليوم المدرسي الاعتيادي. إلا أن بعض المعلمين الأوكرانيين يحاولون مواصلة تقديم الدروس من خلال التدريس عن بُعد.

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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