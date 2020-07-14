ألمانيا.. التخطيط لفرض قيود محلية في بؤر انتشار كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية الترويج لجعل القيود الخاصة بمواجهة كورونا محلية وعلى نطاقات أصغر. وجاء ذلك خلال المباحثات مع الولايات الفدرالية بشأن حظر الخروج في مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا بقوة.

وقال رئيس ديوان المستشارية هيلغه براون اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) لبرنامج "مورغن ماغزين" الذي تبثه القناة الثانية الألمانية (ZDF) إن الأمر لم يعد يتعلق بفرض قيود على مقاطعة بأكملها، وأوضح قائلا: "ما نعتزم الاتفاق عليه اليوم هو أن يكون الأمر أسرع وعلى نطاق أصغر وبشكل أكثر دقة".

وأضاف أنه يجب الاقتصار على فرض قيود، حيثما يكون ذلك ضروريا للغاية، في أجزاء من مصنع مثلا أو أجزاء من بلدة انتشر فيها الفيروس. وتابع براون أنه من المهم بعد ذلك أن يتم إجراء فحوصات الكشف عن كورونا للأشخاص في بؤرة الانتشار بأقصى سرعة ممكنة بمساعدة الولايات والجيش الألماني.

وأشار إلى أنه من الممكن بذلك تحجيم القيود المحلية في أيام قليلة. ويعتزم براون التشاور اليوم مع رؤساء مكاتب المستشارية في الولايات الألمانية بشأن هذا الموضوع. يذكر أن مجموعة من رؤساء حكومات الولايات رفضت مؤخرا الدعوة لفرض حظر خروج في مقاطعات بأكملها.

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ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 200 ألف و890 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت برلين، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9080 حالة. وتعافى 186 ألف شخص من المصابين حتى الآن . ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق اليوم الخميس أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا تجاوز 200 ألف إصابة. وأوضح المعهد أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية انتشاره في ألمانيا بلغ حتى الآن 200 ألف و260حالة على الأقل.

ع.ش/ و. ب (د ب أ)