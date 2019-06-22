ألمانيا: البحث عن شخص طعن قائد سيارة و"هتف الله أكبر"

أكدت الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2020) طعن سائق سيارة في منطقة شتولبرغ القريبة من مدينة آخن الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بالغة له.

ورفضت الشرطة مبدئيا الحديث عن الخلفيات المحتملة لهذه الجريمة.

ومن جانبها، أفادت تقارير إعلامية بأن من غير المستبعد أن يكون للجريمة دافع إسلاموي، وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الجاني الهارب كان قد صاح بعبارة "الله أكبر".

لكن متحدثين باسم الشرطة في كولونيا وآخن رفضوا تأكيد هذه الرواية أو نفيها، وقال متحدث باسم الشرطة في آخن إن التحقيقات ماتزال جارية. وسائق السيارة البالغ من العمر 23 عاما تعرض للهجوم ليلة الأحد بسكين وحياته ليست في خطر. والمهاجم فتح باب السيارة التي كانت تسير ببطئ وطعن السائق في ذراعه.

م.أ.م/ ص.ش (د ب أ)