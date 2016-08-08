ألمانيا: البحث عن رجل قاد دراجته الهوائية عارياً.. والسبب ليس العري

من المعلوم أن هناك تحديد للسرعة في ألمانيا على بعض الشوارع داخل المدن. ومن أجل ضبط المخالفين تضع السلطات كاميرات خاصة تلتقط صوراً للمخالفين من سائقي السيارات في حال تجاوزهم السرعة، إلا أن كاميرا في مدينة كيل في شمال ألمانيا التقطت صورة لشخص على دراجة هوائية، بعد أن تجاوز السرعة القصوى المسموحة في أحد الشوارع والمحددة بثلاثين كم في الساعة. الرجل بلغت سرعة دراجته الهوائية 47 كم في الساعة. لكن الخبر لم ينتهي بعد، فقد تبين أن الرجل كان عاريا تماماً ويقود دراجته في شوارع المدينة.

الصورة التقطتها الكاميرا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع ليلا، أمس السبت. وانتشرت الصورة في وسائل الإعلام الألمانية وكثرت التعليقات الطريفة على الصورة وصاحبها، الذي لم تتعرف الشرطة حتى الساعة على هويته، فالدراجات الهوائية لا تحمل أرقاما مثل الدراجات النارية أو السيارات، حتى تتمكن من تتبع مالكها.

الطريف أن البعض قال إن الرجل ربما كان يعاني مع حرارة الجو، فلجأ إلى قيادة دراجته الهوائية عارياً للتبريد عن نفسه، خصوصاً وأن ألمانيا تمر بها موجه حر شديدة.

ع.خ/ ف.ي