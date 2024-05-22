ألمانيا: الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية حل الدولتين

أكدت الحكومة الألمانية استمرار رفضها الاعتراف بدولة فلسطينية، في المرحلة الحالية، وذلك بخلاف النرويج وأيرلندا وإسبانيا، التي أعلنت عزمها الاعتراف بها قريبا. ألمانيا شددت على أن الاعتراف يأتي في نهاية عملية حل الدولتين.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الأربعاء (22 أيار/مايو 2024) إن برلين لا تزال ملتزمة بالهدف الخاص بالتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين، "وفي نهايته يتم القبول بوجود دولة فلسطينية قائمة بذاتها".

ورغم ذلك، أقر هيبشترايت بأن التوصل إلى مثل هذا الحل "أمر بعيد المنال في الوقت الراهن".

وقال هيبشترايت إن تسوية قائمة على حل الدولتين، تتم من خلال التفاوض وبقبول جميع الأطراف، ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام، "هي الحل الوحيد لمثل هذا الصراع مهما طال أمده". ورأى المتحدث باسم حكومة المستشار أولاف شولتس أن هذا سيتطلب "الكثير من الحنكة الدبلوماسية وربما أيضاً الكثير من الوقت".

وتعليقاً على اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية، قال هيبشترايت: "لا يوجد حالياً طريق مختصر في هذا الصدد"، مشيراً إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يأمل في أن يختفي هذا الصراع الصعب في الهواء فجأة "عبر إجراء دبلوماسي أو بقرار".

ومن جهته، طالب سفير السلطة الفلسطينية في ألمانيا، ليث عرفة، الحكومة الألمانية بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما أعلنته حكومات كل من النرويج وايرلندا وإسبانيا في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال عرفة في برلين اليوم: "بالنظر إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها ألمانيا تجاه قضية السلام في المنطقة والتزامها المعلن بحل الدولتين، يبقى الأمل أن تحذو ألمانيا نفس الحذو قريباً وتصف فلسطين بما هي عليه: دولة تنتظر استقلالها، لشعب ينتظر حريته".

وأعلن كل من رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومات بلادهم ستتم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسمياً في الثامن والعشرين من أيار/مايو الجاري، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.

وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إن هدف هذا التحرك هو تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

وأضاف سانشيز في جلسة للبرلمان الإسباني "نأمل في أن يساهم اعترافنا في أن تحذو دول غربية أخرى حذونا، لأنه كلما زاد عددنا، زادت قوتنا في فرض وقف لإطلاق النار وفي تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، وفي إعادة تدشين العملية السياسية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام".

كما قال سايمون هاريس رئيس وزراء أيرلندا في مؤتمر صحفي بدبلن "اليوم، تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا أننا نعترف بدولة فلسطين". وأضاف "سيتخذ كل منا الآن أي خطوات وطنية لازمة من أجل تنفيذ ذلك القرار". ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وفي أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إن الخيار الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو "أن تعيش دولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

واستدعى يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي سفراء إسرائيل لدى الدول الثلاث على الفور لإجراء مشاورات رداً على ذلك، وحذر من مزيد من "العواقب الوخيمة". وقال كاتس "أوجه رسالة واضحة اليوم، إسرائيل لن تتخذ موقف المتفرج أمام من يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".

ولقي القرار ترحيباً من السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة. كما رحبت به حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

استضافت إسبانيا عام 1991 مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب صورة من: picture-alliance/dpa/J. Hollander

مواقف دول العالم من الاعتراف؟

وتعترف بالفعل نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي وروسيا والصين والهند، إلا أنه لم يتخذ هذه الخطوة حتى الآن سوى عدد محدود من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27. ومعظم تلك الدول من دول الكتلة الشرقية سابقاً إضافة إلى السويد وقبرص.

وأشارت بريطانيا وأستراليا ومالطا، عضو الاتحاد الأوروبي، في الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدولة فلسطينية قريباً.

ولا تزال الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي. وللولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، واستخدمته الشهر الماضي لمنع محاولة في المنظمة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.

وتقول واشنطن إنها تفضل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن فقط عن طريق المفاوضات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي تشاركه مع قوى أوروبية بينها فرنسا وألمانيا.

خ.س/أ.ح/ م.أ.ح (د ب أ، رويترز)