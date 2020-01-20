 ألمانيا: الادعاء يطالب بسجن أفراد عصابة ″عربية″ سرقوا عملتين ذهبيتين | عالم المنوعات | DW | 20.01.2020

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منوعات

ألمانيا: الادعاء يطالب بسجن أفراد عصابة "عربية" سرقوا عملتين ذهبيتين

طالب الادعاء العام الألماني بسجن أربعة متهمين في قضية سرقة عملتين ذهبيتين تقدر قيمتهما بملايين اليوروهات من متحف في برلين. وينتمي ثلاثة من المتهمين الألمان إلى عائلة عربية كبيرة في برلين.

القطعة الذهبية التي تمت سرقتها ويبلغ وزنها 100 كيلوغرام من الذهب الخالص

القطعة الذهبية التي تمت سرقتها ويبلغ وزنها 100 كيلوغرام من الذهب الخالص

عقب محاكمة مستمرة منذ نحو عام، طالب الادعاء العام اليوم الاثنين (20 يناير/ كانون الثاني 2020) بسجن اثنين من المتهمين لمدة سبعة أعوام، وستة وخمسة أعوام للمتهمين الآخرين.

وقال الادعاء العام أمام محكمة برلين إن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عاما، مذنبون بتهمة السطو الجماعي في واقعة شديدة الجسامة. ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع مرافعته في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.

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ومن المنتظر أن يصدر الحكم في 20 شباط/ فبراير المقبل. ويُحاكم الأربعة بتهمة سرقة عملتين ذهبيتين عملاقتين حيث قاموا في الـ (27 آذار/مارس 2017) باقتحام متحف بوده مقابل منزل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وسط العاصمة برلين.

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والقطعة التي تمت سرقتها ويبلغ وزنها 100 كيلوغرام من الذهب الخالص، تم تقدير قيمتها آنذاك بـ 3.75 مليون يورو، وتحمل على أحد وجهيها صورة لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

 لم يعلق المتهمون على الاتهامات الموجهة إليهم حتى الآن. وذكر الادعاء العام أن النظرة العامة للأدلة لا تدع مجالا للشك في ضلوع المتهمين بالجريمة.

ودخل شقيقان وأحد أقربائهما إلى المتحف عبر نافذة لحجرة تغيير ملابس. وحطم الثلاثة واجهة عرض زجاجية وأخرجوا العملتين عبر لوح مزود بعجلات وعربة يد ووضعوهما على سيارة. والمتهم الرابع 21 عاما هو أحد حراس المتحف الذي زود المتهمين بالمعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن متحف "بودهيقع في جزيرة المتاحف بوسط برلين، التي تنتمي إلى تراث اليونسكو العالمي. ويضم المتحف مجموعات تماثيل وعملات معدنية فريدة.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب (د ب أ)

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. وقد كشفت الشرطة النقاب عن القطع المسروقة ومن بينها هذه المجموعة الماسية وكذلك وسام النسر البولندي الأبيض المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة من تصميم جان جاك بالارد (1746 – 1749). وهي آخر مجوهرات ما يعرف بـ "المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا


مختارات

أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

مسلحون أو متنكرون بزي الشرطة .. يسطو اللصوص على اللوحات الفنية العالمية القيّمة والمقتنيات الثمينة. ومؤخراً سجل متحف بوده ببرلين سرقة لعملة نقدية ذهبية ثقيلة جداً قُدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. (31.03.2017)  

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