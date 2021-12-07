 ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية | مراسلون حول العالم | DW | 17.12.2021

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مراسلون حول العالم

ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية

صورة إيران في الغرب مغلفة بالصراعات السياسية. أحد المعارض في برلين يضع ثقافة إيران تحت المجهر من خلال 360 عملا فنيا تحكي عن ثقافة تعود إلى خمسة آلاف سنة.

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(190728) -- RABAT, July 28, 2019 (Xinhua) -- Performers in traditional costumes ride horses during a Fantasia horse show in Rabat, Morocco, on July 28, 2019. A Fantasia horse show was held to celebrate the 20th anniversary of the enthronement of Moroccan King Mohammed VI on Sunday. Fantasia is a traditional exhibition of horsemanship performed during cultural festivals and wedding celebrations. (Photo by Chadi/Xinhua) MOROCCO-RABAT-HORSE SHOW-FANTASIA PUBLICATIONxNOTxINxCHN

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