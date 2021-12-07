ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية

جريمة غامضة.. خمسة قتلى بينهم أطفال في منزل بجنوبي برلين

مع آثار لطلقات نارية وطعنات، عثرت الشرطة على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن ببلدة جنوبي العاصمة برلين. وكان متصل بالشرطة قد ذكر أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل، لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.