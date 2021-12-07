ألمانيا: الاحتفال بالثقافة الإيرانية

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صورة إيران في الغرب مغلفة بالصراعات السياسية. أحد المعارض في برلين يضع ثقافة إيران تحت المجهر من خلال 360 عملا فنيا تحكي عن ثقافة تعود إلى خمسة آلاف سنة.
انتقدت الحكومة الألمانية الاقتراحات الجديدة التي قدمتها إيران بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي واعتبرتها غير مقبولة، وذلك بعد أن أبدت السلطات في طهران استعدادها للتفاوض حول مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي.
أعلن العراق والتحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية" انتهاء مهمة قوات التحالف "القتالية"، في خطوة تحول القوات المتبقية إلى أعمال التدريب والاستشارات. هذا في وقت جرى دفن رفات مدنيين إيزيديين قضوا على يد التنظيم.
مع آثار لطلقات نارية وطعنات، عثرت الشرطة على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن ببلدة جنوبي العاصمة برلين. وكان متصل بالشرطة قد ذكر أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل، لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.
عقدت في عمان جلسة حوار غير رسمية شارك فيها خبراء من السعودية وإيران وتناولت قضايا أمنية بينها الملف النووي الإيراني. ويذكر أن السعودية وإيران غريمان إقليميان يقفان على طرفي النقيض بشأن معظم القضايا في المنطقة.
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