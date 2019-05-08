ألمانيا: الائتلاف الحاكم يدافع عن رؤيته لقانون الستخدام الكوادر المتخصصة

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن قانون الهجرة المخطط له بشأن العمالة المتخصصة بصفته "إعادة مسار تاريخي". وقال زيهوفر خلال المشاورات الأولية لمشروع القانون بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس (التاسع من مايو/ أيار 2019) "إننا نوضح بذلك السعي لتوجيه أفضل لهجرة الكوادر المتخصصة".

وبموجب هذا القانون، سيتسنى للكوادر المتخصصة المنحدرة من دول داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ممن يتوفرون على عقد عمل داخل ألمانيا ومؤهلات معترف بها الحصول على حق الإقامة.

وتطرق وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل في كلمته إلى حاجة سوق العمل الألماني الملحة إلى العمالة المتخصصة في كثير من المجالات.

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غير أن أحزاب المعارضة، من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر انتقدوا القانون ووصفوه بـ"اليائس وغير الكافي". بينما اتهم حزب اليسار الحكومة بقلة الاهتمام بمبدأ "العمل للجميع".

من جهته، اتهم حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي والمعادي للأجانب، الائتلاف الحاكم بتوفير محفزات للهجرة ذات تأثير عالمي.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم بألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)