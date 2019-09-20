ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق على حزمة إجراءات لحماية المناخ

تمكن قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، من تحقيق انفراجة في مفاوضاتهما حول تكثيف جهود حماية المناخ. وذكرت مصادر مشاركة في المفاوضات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (20 أيلول/ سبتمبر 2019) أن قادة الائتلاف اتفقوا على حظر إنشاء أنظمة تدفئة جديدة تعمل بالوقود بحلول عام 2026.
وبحسب البيانات، فإن من سيقوم بتحويل نظام تدفئته القديم بأنظمة صديقة للبيئة، سيُجرى دعمه في تكاليف التحويل بنسبة تصل إلى 40%. وأكدت المصادر عدم عزم الائتلاف الحاكم إدخال ديون جديدة في الموازنة العامة لتطبيق حزمة إجراءات حماية المناخ التي تُقدر بالمليارات.
كما اتفق قادة الائتلاف على تسعير الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ في النقل والمباني عبر تداول شهادات الكربون. وبحسب البيانات، سيبدأ تطبيق هذا الإجراء بحلول عام 2021، لترتفع أسعار البنزين والديزل في ذلك الحين بمقدار 3 سنتات، حتى يصل مقدار الارتفاع إلى 10 سنتات بحلول عام 2026.
كما اتفق الائتلاف على رفع التخفيضات الضريبية عن الانتقالات اليومية عبر وسائل المواصلات العامة، ويستفيد من ذلك كل العاملين الذين يعملون في مدينة ويسكنون في مدينة أخرى اعتبارا من عام 2021. وبحسب البيانات، فإنه من المقرر زيادة قيمة الإعفاء في ضرائب الدخل على الانتقالات بالمواصلات العامة من 30 إلى 35 سنت لكل كيلومتر.
لكن حزمة الإجراءات هذه واجهت انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة. فقد قال حزب اليسار إن الحزمة تمثل عبئا كبيرا على كاهل اصحاب الدخل المحدود، فيما لم تجلب الحزمة النتيجة المرجوة فيما يخص حماية المناخ. فيما قال الحزب الليبرالي إن الحزمة ليست سوى جمع الإجراءات مع بعضها البعض ولا تمثل وسيلة فعالة لحماية المناخ.
ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.ا/أ.ف.ب)
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
تطمح كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، في أن تصبح أول عاصمة خالية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025. إذ تمكنت من تخفيض انبعاثات هذا الغاز بمقدار النصف منذ عام 1995، وذلك بفضل وسائل التنقل الصديقة للبيئة، حيث توجد مناطق كبيرة خالية من السيارات، ووسائل نقل عام عالية الجودة، ومرافق خاصة لركوب الدراجات الهوائية.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
تملك العاصمة الأيسلندية ريكيافيك إمدادات متجددة من الحرارة والكهرباء - خاصة من الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية. حيث تم توصيل 95 في المائة من المنازل بشبكة تدفئة مركزية. كما تهدف المدينة إلى جعل جميع وسائل النقل العام خالية من الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أنها تشجع السكان بشدة على الاستغناء عن سياراتهم.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
في كوريتيبا، ثامن أكبر مدينة في البرازيل، يعتمد حوالي 60 في المائة من السكان على شبكة حافلات النقل، بالإضافة إلى وجود 250 كيلومتراً من ممرات الدراجات الهوائية تحت تصرفهم، فضلاً عن الشارع الرئيسي للمشاة (روا داس فلوريس). يقدم الحزام الأخضر لكوريتيبا حماية طبيعية ضد الفيضانات، غير أن نموها السكاني السريع يضع طموحاتها الخضراء تحت الضغط.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
في عام 2016، أصدرت مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة قانوناً ينص على أنه يجب على جميع المباني الجديدة تخصيص مساحة لألواح توليد الطاقة الشمسية على الأسطح – وبذلك تكون أول مدينة أميركية كبرى تقوم بهذه الخطوة. كما حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية منذ عام 2007، وأدخلت برنامجاً لفصل النفايات الغذائية في عام 2009. إضافة إلى ذلك، فإن غالبية حافلاتها لا تصدر أي انبعاثات.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
كانت فرانكفورت، المركز المالي في ألمانيا، إحدى المدن التي تبنت خارطة طريق نحو توفير الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2050، إذ يجب على المباني الجديدة أن تتبع إرشادات صارمة حول كفاءة الطاقة، وتم حظر مواد البناء المثيرة للجدل مثل (PVC)، وقد خفضت نفاياتها بشكل كبير، وذلك بفضل نظام حديث لإدارة النفايات. لدى فرانكفورت أيضاً خطط مستقبلية طموحة للتنقل الإلكتروني.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
تحاول فانكوفر في كندا أن تصبح أكثر المدن خضرة في العالم بحلول عام 2020. وحتى ذلك الحين، تسعى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33 في المائة مقارنة بعام 2007. تأتي الكهرباء في المدينة بالكامل تقريباً من السدود الكهرومائية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الابتعاد عن الغاز الطبيعي والنفط للتدفئة والنقل. الهدف من ذلك هو تقليل الآثار البيئية للفرد الواحد بنسبة 33 في المائة.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
وصفت كيغالي في رواندا بأنها أنظف مدينة في أفريقيا، إذ تخطط لتطوير ممرات المشاة،ومرافق ركوب الدراجات. كما أن الأكياس البلاستيكية محظورة فيها، ويقضي المواطنون يوماً كل شهر في تنظيف المدينة، حيث من النادر العثور على القمامة.
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بالصور .. مدن صديقة للبيئة حول العالم
تحصل لوبليانا، عاصمة سلوفينيا، على كل طاقتها الكهربائية من الطاقة الكهرومائية. ويصب تركيزها الأكبرعلى شبكات النقل العام والمشاة وركوب الدراجات الهوائية. كما حظرت السيارات في وسط المدينة، وكانت أول مدينة أوروبية تهدف إلى التخلص نهائياً من النفايات، حيث تقوم بإعادة تدوير أكثر من 60 في المائة – أحد أعلى المعدلات في أوروبا. إيرين بانوس رويز/ ريم ضوا.