 ألمانيا: الإفراج عن عراقي مشتبه به في حادث الطعن بكيمنتس | أخبار | DW | 18.09.2018

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أخبار

ألمانيا: الإفراج عن عراقي مشتبه به في حادث الطعن بكيمنتس

بعد احتجازه على ذمة التحقيق لعدة أسابيع في قضية طعن شاب ألماني من أصل كوبي في كيمنتس بشرق المانيا، ما أثار ضجة كبيرة بين أوساط النازيين واليمين الشعبوي، قررت محكمة إخلاء سبيل العراقي المشتبه به في هذه القضية، حسب محاميه.

Deutschland Chemnitz - Blumen am Tatort (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

قال المحامي المكلف بالدفاع عن طالب لجوء عراقي ألقي القبض عليه الشهر الماضي في واقعة طعن أفضت إلى الموت في ألمانيا إن المحكمة قررت إخلاء سبيل موكله بعد جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء (18 ايلول/سبتمبر 2018).

مختارات

قضت محكمة ألمانية على متظاهر كان قد أدى تحية هتلر خلال أحداث كيمنتس بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية، بعد ان طالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة عام دون إيقاف التنفيذ. (13.09.2018)

تتزايد الضغوط على رئيس مكتب حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية)، ليس فقط بسبب تصريحاته بشأن أحداث كيمنتس وإنما أيضا بسبب برنامج أذاعته القناة الأولى قد يتسبب في إقالته التي بات الحزب الاشتراكي يشدد عليها. (13.09.2018)

وكانت الواقعة، التي سقط فيها ألماني من أصل كوبي قتيلا قد أطلقت العنان لاحتجاجات شابها العنف من جانب متطرفين يمنيين النازيين الجدد وتسببت بأزمة سياسية في البلاد. وقالت ممثلة للادعاء إن مشتبها به آخر سوري الجنسية لا يزال محتجزا وإن مشتبها به ثالثا لا يزال هاربا.

وكتب المحامي أولريخ دوست - روكسين على موقعه الإلكتروني "قرار اليوم بإلغاء أمر الاعتقال كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة. موكلي يوسف أ. اضطر لأن يبقى أكثر من ثلاثة أسابيع في الحبس الاحتياطي دون أي دليل مادي".

وكان قد تم إعلان اسمي العراقي والسوري على أنهما المشتبه بهما الرئيسيان في واقعة القتل التي أثارت احتجاجات عنيفة وفجرت فضيحة تركزت على رئيس جهاز الأمن الداخلي.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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