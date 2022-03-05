ألمانيا .. الإئتلاف الحاكم يوافق على مخطط لإنشاء صندوق خاص للجيش

نقاط ضعف الجيش الروسي تُرجح سيناريو حرب استنزاف بأوكرانيا

بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من مضاعفة الغرب لدعمه العسكري والاستخباراتي لكييف، إلا أن دعاية الكرملين لا تزال تروج بثقة لنصر روسي حتمي. غير أن عددا من الخبراء الألمان ينظرون للأمر بشكل مختلف.