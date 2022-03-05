ألمانيا .. الإئتلاف الحاكم يوافق على مخطط لإنشاء صندوق خاص للجيش

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رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاتفاق مع التحالف المسيحي بشأن صندوق خاص للجيش الألماني. واتفق قادة أحزاب ألمانية على مخطط لإنشاء صندوق خاص لجيش البلاد بقيمة 100 مليار يورو.
في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.
"هذا هو الرد الصحيح على نقطة التحول التي بدأت مع هجوم روسيا على أوكرانيا"، هكذا وصف المستشار الألماني شولتس الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزبي المعارضة الرئيسيين، على إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار يورو لتطوير الجيش.
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن أيّ زيارة لأوكرانيا يجب أن تكون لأسباب واضحة وليس لمجرد التقاط الصور، كما توقع عدم انتهاء الحرب بشكل سريع.
بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من مضاعفة الغرب لدعمه العسكري والاستخباراتي لكييف، إلا أن دعاية الكرملين لا تزال تروج بثقة لنصر روسي حتمي. غير أن عددا من الخبراء الألمان ينظرون للأمر بشكل مختلف.
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