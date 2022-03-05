 ألمانيا .. الإئتلاف الحاكم يوافق على مخطط لإنشاء صندوق خاص للجيش | DW الأخبار | DW | 30.05.2022

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DW الأخبار

ألمانيا .. الإئتلاف الحاكم يوافق على مخطط لإنشاء صندوق خاص للجيش

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بالاتفاق مع التحالف المسيحي بشأن صندوق خاص للجيش الألماني. واتفق قادة أحزاب ألمانية على مخطط لإنشاء صندوق خاص لجيش البلاد بقيمة 100 مليار يورو.

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