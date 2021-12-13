 ألمانيا: الآلاف يشاركون في مظاهرات ضد تدابير كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: الآلاف يشاركون في مظاهرات ضد تدابير كورونا

سجلت عدة مدن ألمانية مظاهرات السبت شارك فيها الآلاف من معارضي تدابير مكافحة فيروس كورونا. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي". وحسب الشرطة فإن معظم المظاهرات مرّ بسلام.

أكبر مظاهرة سُجلت في مدينة هامبورغ، حيث شارك فيها نحو 11500 شخص.

أكبر مظاهرة سُجلت في مدينة هامبورغ، حيث شارك فيها نحو 11500 شخص.

تظاهر الآلاف في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا المعمول بها في البلاد. وذكرت الشرطة على حسابها في "تويتر" أن المتظاهرين ساروا وسط المدينة السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) رافعين لافتات حملت عبارات مثل "طفح الكيل - ارفعوا أيديكم عن أطفالنا"، في إشارة إلى فتح باب التطعيم أمام الأطفال.

مختارات

بعد سقوط جرحى خلال مظاهرة مناوئة لقيود كورونا بمدينة روتردام الهولندية، ألغيت مظاهرة مماثلة في العاصمة أمستردام. وأدانت السلطات أعمال العنف في روتردام، مؤكدة أنها اعتقلت عشرين من "مثيري الشغب" ومشيرة إلى ملاحقة آخرين.

مسؤول جهاز حماية الدستور في ولاية ألمانية يحذر من أن التناقض في تصريحات الساسة الألمان، والموجة الرابعة للوباء التي تعصف بألمانيا، قد تزيد من تطرف المنتمين إلى حركة "التفكير البديل" المعارضة لإجراءات الوقاية من الفيروس.

كما رفع عدد من المتظاهرين لافتات مكتوب عليها: "لا للتطعيم الإلزامي!". وتجري حاليا مناقشة في ألمانيا بشأن التطعيم الإلزامي لفئات معينة. وكان الآلاف من معارضي التطعيم قد نزلوا بالفعل الى شوارع هامبورغ في أول عطلتين لنهاية الأسبوع في الشهر الجاري.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على مظاهرة مقررة في برلين، تجمع عدد من الأشخاص عند بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة. وكان قد تم الإعلان في الأصل عن مسيرة لألفي شخص من بوابة براندنبورغ عبر الحي الحكومي.

وذكرت الشرطة أنه تم تفريق مسيرة احتجاج خرج فيها آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة كوتبوس شرقي البلاد في ولاية براندنبرغ في المساء بسبب وجود عدد كبير جدا من المشاركين. وقال متحدث باسم الشرطة "لقد وجدنا الكثير من الانتهاكات لمتطلبات ارتداء الأقنعة في المسيرة". ويقدر عدد المشاركين بأكثر من ثلاثة آلاف شخص.

كما تجمع حوالي 1900 شخص في وسط مدينة شفيرين شمال ألمانيا في تظاهرة، طبقا للشرطة، في حين تحدث المنظمون عن مشاركة 2300 شخص.

وجرت مظاهرات شاركت فيها أعداد أقل في مدينتي فرانكفورت وكارلسروهه، دون أن يتخللها عنف.

كما شهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم أيضاً تظاهر عدة آلاف من معارضي التطعيم ضد كورونا. وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو أربعة آلاف شخص في وقت مبكر من المساء، حيث ساروا وسط المدينة. وكان عدد من سجلوا لدى الشرطة حوالي ألف شخص.

مشاهدة الفيديو 01:39

ألمانيا تستعد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة أوميكرون

 هذا وسجل تحالف "دوسلدورف تفكر بصورة مختلفة" مظاهرة مضادة شارك فيها حوالي 200 شخص.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، فوجئت السلطات في دوسلدورف بعدد المشاركين في مظاهرة ضد التطعيم، فبدلاً من 300 شخص المسجلين، انضم للمظاهرة يومها 2500 شخص، بحسب تقديرات الشرطة.

أما في مدينة فرايبورغ، فقد ذكرت شرطة المدينة أن حوالي 3500 شخص شاركوا في مسيرة وسط المدينة ضد التطعيم، فيما سجلت شرطة مدينة هانوفر عدداً من الخروقات لشروط التجمهر في مظاهرة مناهضة للتطعيم وإجراءات احتواء فيروس كورونا، في المظاهرة التي حملت شعار "مطعّم أم غير مطعّم – معاً ضد الإقصاء".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:46

منظمة الصحة: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده من قبل

مواضيع ذات صلة

November 24, 2021, Montreal, PQ, Canada: A young boy is vaccinated during the first day of vaccination for children aged five- to 11-years old in Montreal, Wednesday, Nov. 24, 2021. (Credit Image: © Paul Chiasson/The Canadian Press via ZUMA Press

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال وسط انخفاض طفيف لمعدل الإصابة الأسبوعي 13.12.2021

ستبدأ ألمانيا حملة تلقيح واسعة للأطفال ضد كورونا في وقت تشهد فيه عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد إجراءات الحكومة ضد تفشي الجائحة، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.

Heiko Maas, Fragestunde - mit Heiko Maas - Bundesminister des Auswaertigen - SPD - Befragung der Bundesregierung im Deutschen Bundestag, 07.10.2020, Foto: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto | Verwendung weltweit

ماس ينتقد مقارنة معارضي الكمامات أنفسهم بضحايا النازية 22.11.2020

انتقد وزير الخارجية الألماني المناهضين لارتداء الكمامات والذين يقارنون أنفسهم بضحايا النازية، متهماً إياهم بالتقليل من شأن المحرقة والسخرية من شجاعة الناجين. وشهدت ألمانيا مظاهرات مناوئة لإجراءات كورونا وأخرى مؤيدة لها.