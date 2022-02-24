ألمانيا: الآلاف يحتجون على الغزو الروسي لأوكرانيا

خرج آلاف الألمان اليوم السبت (26 شباط/فبراير 2022) إلى شوارع وساحات العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن الأخرى احتجاجاً على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت الشرطة إن ميونخ وحدها شهدت مظاهرة ضمت 5000 شخص. وفي فرانكفورت قالت الشرطة إن ما بين 6000 و7000 شخص شاركوا في مسيرة تحت شعار "التضامن مع أوكرانيا - السلام في شرق أوروبا الشرقية".

وذكرت الشرطة أن أربعة آلاف احتشدوا في دوسلدورف بعد ظهر اليوم. وتم التخطيط لتجمعات ومظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم السبت في العديد من الأماكن في ألمانيا.

حتى وقت مبكر من مساء اليوم، كانت هناك أحداث مماثلة في مدن لايبزيغ، وكوبلنز، وكيمنيتس، وهانوفر، وغوتنغن، وترير، وماغديبورغ، ويينا، وزاربروكن، وشتوتغارت، وفرايبورغ، ومانهايم ومدن أخرى.

كما أظهرت عدة مدن بشكل رمزي دعماً لأوكرانيا التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا. ففي لودفيغسبورغ، على سبيل المثال، تألقت عجلة هائلة باللون الأصفر والأزرق اللذين يميزان العلم الوطني لأوكرانيا. وستضاء القلعة الجديدة في شتوتغارت بهذه الألمان مرة أخرى.

ودعا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى وقفة احتجاجية في برلين مساء اليوم السبت - من أجل "النضال البطولي من أجل الحرية في أوكرانيا". وأعلن الحزب على حسابه على موقع تويتر أنه سينظم مظاهرة أمام السفارة الروسية في برلين عند الثامنة مساء.

وسيشارك في المظاهرة زعيم الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، والأمين العام للحزب والعديد من أعضاء الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي.

خ. س/أ.ح (د ب أ)