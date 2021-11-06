ألمانيا- الآلاف يتظاهرون في لايبزيغ ضد إجراءات كورونا

تظاهر عدة آلاف من مناهضي إجراءات احتواء كورونا اليوم السبت (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا، بعد مرور عام على تحول مظاهرة حركة "التفكير الجانبي" إلى أعمال عنف في المدينة.

وأعلنت الشرطة مساء اليوم أنها منعت ثلاث مجموعات، كل منها تضم مئات الأشخاص، من المشاركة في المظاهرة وسط المدينة، مشيرة إلى تلقي العديد من مكالمات الطوارئ عن وجود مصابين. وأكد متحدث باسم الشرطة توقيف 20 يمينياً من المشاركين في المظاهرة.



وكان المنظمون أخطروا بالأساس بمشاركة 3000 شخص في هذه المظاهرة، لكن السلطات خفضت العدد المسموح به إلى 1000 شخص نظراً لتطورات الجائحة في ولاية سكسونيا.

وانتشر العديد من ضباط الشرطة في الموقع وتلقوا دعماً من ولايات اتحادية أخرى. وتم تطويق مكان التجمع في وقت مبكر من بعد الظهر بسبب إتمام العدد. ورغم ذلك، تواجد العديد من أنصار الحركة في الخارج.



وتنظم الحركة مظاهرات في لايبزيغ ضد الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في فترة ما بعد الظهر. كما تم التخطيط لمظاهرة ضد التطعيم الإجباري.

وتأتي مظاهرة اليوم بعد عام من مظاهرة أخرى لحركة "التفكير الجانبي" شارك فيها نحو 20 ألف شخص، ووقعت خلالها اشتباكات عنيفة بعد أن فضت الشرطة المظاهرة قبل انتهاء وقتها، بسبب "انتهاكات لإجراءات احتواء كورونا"، ومشاركة يمينيين متطرفين فيها.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)